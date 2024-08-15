الذهب يعاود الارتفاع مدفوعا بتراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ترقب المستثمرين المزيد من البيانات الأميركية لتحديث توقعاتهم بعد أن قلص تقرير مهم عن التضخم الآمال في خفض أكبر لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.

تداولات الذهب

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.36% إلى 2456.86 دولارا للأوقية (الأونصة) -وقت إعداد هذا التقرير- بعد أن سجلت الأسعار أكبر انخفاض منذ 6 أغسطس/آب أمس.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.57% إلى 2493.90 دولارا.

وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بعد أن سجل كل منهما أدنى مستوى في أكثر من أسبوع بالجلسة السابقة.

وقال المحلل لدى "آي جي" ييب جون رونغ إن احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار أقل ربما أدت إلى بعض عمليات جني الأرباح بسوق الذهب الليلة الماضية.

وأظهرت بيانات أمس أن مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة ارتفع قليلا في يوليو/تموز، وأن الزيادة السنوية في التضخم تباطأت إلى أقل من 3% للمرة الأولى منذ أوائل 2021.

خفض الفائدة الأميركية

وفتحت البيانات بابا أوسع أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، لكن من غير المرجح أن يكون هناك خفض أكبر.

وتراهن الأسواق الآن بنسبة 36% تقريبا على خفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول مقابل 50% قبل إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي".

ومن شأن خفض الفائدة أن يعزز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وبخصوص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بالمعاملات الفورية 1.77% إلى 28.05 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 1.89% إلى 936.88 دولارا بينما هبط البلاديوم 0.1% إلى 934.38 دولارا.