ارتفاع أسعار المستهلك بأميركا في حدود التوقعات

عادت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة للارتفاع في يوليو/تموز كما كان متوقعا، لكن الاتجاه ظل متماشيا مع انحسار التضخم ولم يغير التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل -اليوم الأربعاء- إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2% الشهر الماضي بعد انخفاضه 0.1% في يونيو/حزيران. وخلال الـ12 شهرا حتى نهاية يوليو/تموز، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.9% بعد صعوده 3.0% في يونيو/حزيران.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المؤشر 0.2% على أساس شهري، و3% على أساس سنوي. وأعلنت الحكومة أمس زيادة طفيفة في أسعار المنتجين في يوليو/تموز.