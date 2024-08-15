اقتصاد|الولايات المتحدة الأميركية

ارتفاع أسعار المستهلك بأميركا في حدود التوقعات

A shopper carries a basket in a supermarket in London, Britain April 11, 2017. British inflation shot past the Bank of England's 2 percent target last month, potentially adding to uneasiness among some officials at the central bank about keeping interest rates near zero. Consumer prices rose by a stronger-than-expected 2.3 percent, the biggest annual increase in nearly three-and-a-half years, pushed up by an increase in global oil prices and the impact of the Brexit vo
خبراء اقتصاد توقعوا ارتفاع المؤشر 0.2% على أساس شهري و3% على أساس سنوي (رويترز)
15/8/2024

عادت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة للارتفاع في يوليو/تموز كما كان متوقعا، لكن الاتجاه ظل متماشيا مع انحسار التضخم ولم يغير التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل -اليوم الأربعاء- إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2% الشهر الماضي بعد انخفاضه 0.1% في يونيو/حزيران. وخلال الـ12 شهرا حتى نهاية يوليو/تموز، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.9% بعد صعوده 3.0% في يونيو/حزيران.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المؤشر 0.2% على أساس شهري، و3% على أساس سنوي. وأعلنت الحكومة أمس زيادة طفيفة في أسعار المنتجين في يوليو/تموز.

المصدر : رويترز