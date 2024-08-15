أميركان إيرلاينز توقف رحلاتها من وإلى إسرائيل

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن شركة الطيران الأميركية "أميركان إيرلاينز" قد أوقفت جميع رحلاتها الجوية من وإلى إسرائيل وذلك حتى أبريل/نيسان المقبل، رغم أن الشركة لم تصدر إعلان رسميا بذلك.

وكانت الشركة وعشرات شركات الطيران العالمية الأخرى قد أوقفت رحلاتها إلى تل أبيب، ومددت فترة التوقيف مرتين على الأقل بسبب التهديد بشن هجوم ضد إسرائيل من قبل إيران وحزب الله اللبناني.

كما علقت شركات أخرى رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ومنها الخطوط الجوية الهندية والفنلندية والإسبانية والهولندية والكورية، وعلقت كل من "إيزي جت" و"كاثاي" رحلاتها حتى مارس/آذار المقبل.

أرباح إلعال

في غضون ذلك، سجلت شركة الطيران الإسرائيلية "إلعال" أرباحا غير مسبوقة في تاريخها بسبب إلغاء الشركات الأجنبية رحلاتها خلال الحرب.

وأعلنت الشركة ارتفاع أرباحها الفصلية بنحو 150% مستفيدة من سيطرتها شبه الكاملة على قطاع الطيران في إسرائيل بعدما ألغت العديد من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها بسبب الحرب على قطاع غزة.

وحققت الشركة (الناقلة الرسمية لإسرائيل) صافي ربح في الربع الثاني للعام الجاري بلغ 147 مليون دولار ارتفاعا من 59 مليونا قبل عام، أي قبل الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وارتفعت الإيرادات 33% إلى 839 مليون دولار، في حين زاد عامل حمولة الركاب إلى 92% من 87% حتى مع توسيعها الطاقة الاستيعابية 8%.