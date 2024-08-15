أرباح موانئ دبي تهوي 59% في النصف الأول متأثرة بأزمة البحر الأحمر

هوت أرباح موانئ دبي 59% في النصف الأول من العام الحالي في ظل اضطرابات الشحن الناجمة عن الأزمة الراهنة في البحر الأحمر، وسط ازدياد تداعيات حرب إسرائيل على قطاع غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ربح الشركة

وأجبرت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية بالصواريخ والمسيّرات في البحر الأحمر العديد من شركات الشحن البحري على إعادة توجيه السفن بعيدا عن قناة السويس لتبحر حول رأس الرجاء الصالح عند الطرف الجنوبي لأفريقيا.

وتعد هجمات الحوثيين تطورا لتداعيات حرب إسرائيل على قطاع غزة، إذ يستهدفون السفن المتجهة إليها.

وقالت موانئ دبي -التي تتخذ من دبي مقرا لها- في إفصاح للجهات التنظيمية إن الربح العائد لمالكي الشركة بلغ 265 مليون دولار في الأشهر الستة حتى 30 يونيو/ حزيران، انخفاضا من 651 مليونا قبل عام.

وزادت إيرادات الشركة 3.3% إلى 9.34 مليارات دولار مدفوعة بأداء أقسام الخدمات اللوجستية والموانئ والمحطات.

هجمات البحر الأحمر

وقالت موانئ دبي إن الهجمات على الشحن في البحر الأحمر وإعادة توجيه السفن من العوامل التي تعطل بشدة سلاسل التوريد، مشيرة إلى أن عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا "تأثرت جزئيا".

وذكرت أنها سجلت مصاريف رأسمالية بقيمة 994 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقسمة إلى 593 مليونا للموانئ ومحطات الحاويات، و278 مليونا للخدمات اللوجستية والمجمعات والمناطق الاقتصادية، و122 مليونا للخدمات البحرية، ومليون دولار لعمليات المقر الرئيسي.

وأضافت أن الاضطرابات الناجمة عن الأزمة أثرت على الأرباح الأساسية المعدلة التي انخفضت 4.3% إلى 2.497 مليار دولار، لكنها قالت إنها تتوقع أداء أفضل في النصف الثاني من العام.