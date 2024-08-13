الروبل يهوي لأدنى مستوى في 10 أشهر بعد هجوم كورسك

تراجع الروبل (العملة المحلية في روسيا) إلى أدنى مستوى في 10 أشهر مقابل الدولار في جلسة تداول اليوم الثلاثاء، في أعقاب الهجوم غير المتوقع الذي شنته أوكرانيا قبل أسبوع على منطقة كورسك الروسية، لكنه انتعش وعاد إلى مستواه عند الفتح.

وأشارت بيانات لمجموعة بورصات لندن إلى أن سعر الروبل استقر عند 90.99 مقابل الدولار، بعد هبوطه إلى 96.60، في أدنى مستوى منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخسر الروبل 6.2% منذ بدء الهجوم الأوكراني على كورسك في السادس من أغسطس/آب الجاري.

وانتقلت تجارة العملات الرئيسية إلى سوق خارج البورصة، مما طمس بيانات التسعير، بعد فرض عقوبات غربية على بورصة موسكو ووكيلها للمقاصة (مركز المقاصة الوطني) في 12 يونيو/حزيران.

وانخفضت العقود الآجلة للروبل مقابل الدولار لأجل يوم واحد المتداولة في بورصة موسكو، وتعمل كدليل لأسعار السوق خارج البورصة، 0.4% -اليوم- إلى 89.60. وفي تداولات اليوم السابق، خسرت العقود الآجلة 2.5%.

وحدد البنك المركزي سعر الصرف الرسمي الذي يحسبه اعتمادا على بيانات خارج البورصة عند 92.65 مقابل الدولار غدا الأربعاء، بزيادة 3% عن السعر المحدد اليوم.

واستمر ضعف الروبل مقابل الدولار واليورو على الرغم من دعم ارتفاع أسعار النفط، وزيادة صافي المبيعات اليومية لليوان من البنك المركزي ووزارة المالية.

واستنادا إلى تحليل للسوق خارج البورصة، فقد انخفض الروبل 1.3% إلى 12.07 مقابل العملة الصينية (اليوان) التي أصبحت العملة الأجنبية الأكثر تداولا في موسكو.

وخلال التداول، لامس الروبل 12.11 مقابل اليوان، وهو أضعف مستوى منذ 24 يونيو/حزيران.

وانخفض الروبل 0.2% إلى 99.70 مقابل اليورو. وبحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، بلغ سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي 96.69 مقابل اليورو.

وانخفض خام برنت، المعيار العالمي للصادرات الرئيسية لروسيا 1% إلى 81.24 دولارا للبرميل حيث شهدت الأسواق تراجعا في مخاطر اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.