معدل البطالة بين شباب العالم بأدنى مستوى في 15 عاما

قالت منظمة العمل الدولية إن معدل البطالة بين الشباب على مستوى العالم انخفض العام الماضي إلى أدنى مستوى في 15 عاما، ومن المرجح أن يستمر في الانخفاض حتى عام 2025.

وذكرت المنظمة في تقرير صدر اليوم الاثنين أن معدل بطالة الشباب بلغ العام الماضي 13%، انخفاضا عن معدل 13.8% المسجل في عام 2019، قبل جائحة كورونا.

وتوقعت المنظمة أن تواصل نسبة البطالة انخفاضها أكثر على مدى العامين التاليين لتصل إلى 12.8% في عامي 2024 و2025.

وأضافت أن سبب التحسن في السوق هو معدلات النمو الاقتصادي القوية بعد جائحة كورونا التي حفزت الطلب على العمالة من الشباب.

وعادت البطالة بين الشباب في عام 2023 إلى معدلات ما قبل الجائحة أو إلى معدلات أقل في معظم المناطق الفرعية ولكن ليس كلها.

ارتفاع البطالة عربيا

وقالت المنظمة إن معدلات البطالة بين الشباب في الدول العربية وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادي كانت في العام الماضي أعلى مما كانت عليه في عام 2019.

وهذا استمرار للاتجاه الذي كان سائدا في الدول العربية قبل الجائحة، لكنه كان بمنزلة تغيير في الاتجاه من النمو الأقوى الذي شهدته المناطق الفرعية في آسيا قبل الجائحة بسنوات.

وأشارت المنظمة أيضا إلى أن متوسط أعمار السكان الأقل بكثير في أفريقيا مقارنة بالدول الأكثر تقدما أثار تساؤلات عن الاستدامة الاقتصادية هناك.

زلزال في أفريقيا

وذكرت المنظمة أن "زلزال الشباب" الوشيك في أفريقيا يعني أن خلق فرص عمل سيصبح قضية بالغة الأهمية لتحقيق العدالة الاجتماعية ومستقبل الاقتصاد العالمي.

ونبّهت المنظمة أيضا إلى أمر مثير للقلق وهو عدد الشبان الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما ممن لا يعملون ولا يتعلمون ولا يتدربون.

الأمن الوظيفي

ويشدّد التقرير أيضا على أن المنحى العالمي نحو انعدام الأمن الوظيفي "يسبب قلقا متزايدا للشباب الذين يتطلعون إلى تحقيق استقلال مالي ويأملون الانتقال إلى المراحل التالية من حياتهم".

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غيلبير هونغبو في البيان "لا يمكن لأي منا أن يأمل بمستقبل مستقر وملايين الشباب في العالم لا يحصلون على وظائف لائقة. ونتيجة لذلك، يشعرون بعدم الأمان وعدم القدرة على بناء حياة أفضل لأنفسهم ولأسرهم".

وعلى الصعيد العالمي، يعمل أكثر من نصف العمال الشباب في وظائف غير رسمية، وفق منظمة العمل الدولية.

وتقول المنظمة إن "فرص الحصول على وظائف لائقة لا تزال محدودة في الاقتصادات الناشئة والنامية".

ويشير التقرير أيضا إلى أنه في عام 2023، ينتمي واحد من كل 5 شباب، أي 20.4%من سكان العالم، إلى فئة الذين لا يعملون ولا يتعلمون ولا يتدربون، وثلث هؤلاء من النساء.

ووفق التقرير، استفاد الشبان والشابات من انتعاش سوق العمل على حد سواء، فجاءت معدّلات البطالة لدى الشابات 12.9% والشبان 13% شبه متساوية في عام 2023، بعكس سنوات ما قبل الجائحة حين كانت المعدلات أعلى لدى الشبان.