تعرف على شركات طيران علقت رحلاتها بسبب التهديدات الإيرانية بضرب إسرائيل

دفع الخوف -من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط- شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة أو تجنب بعض المجالات الجوية.

وفيما يلي بعض شركات الطيران التي أدخلت تعديلات على خدماتها من وإلى المنطقة:

طيران إيجين اليونانية

ألغت إيجين للطيران، وهي الناقل الوطني في اليونان، كافة رحلاتها من وإلى بيروت وعمَان وتل أبيب حتى 19 أغسطس/آب.

الخطوط الجزائرية

علّقت الخطوط الجوية الجزائرية رحلاتها من وإلى لبنان مؤقتا حتى إشعار آخر.

إير بالتيك اللاتفية

ألغت إير بالتيك المملوكة لحكومة لاتفيا جميع رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى 18 أغسطس/آب.

إير إنديا الهندية

علقت إير إنديا (طيران الهند) رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 8 أغسطس/ آب.

إير فرانس و"كيه إل إم"

مددت الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) تعليق رحلاتها بين باريس وبيروت حتى 14 أغسطس/آب.

كما ألغت ذراعها الهولندية "كيه إل إم" جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب منذ أوائل أغسطس/آب حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول.

وألغت وحدة "ترانسافيا" للطيران (منخفض التكلفة) الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 مارس/آذار 2025.

دلتا الأميركية

مددت دلتا إيرلاينز الأميركية تعليق الرحلات الجوية بين نيويورك وتل أبيب حتى 31 أغسطس/آب.

إيزي جيت البريطانية

قال متحدث باسم إيزي جيت إن شركة الطيران الاقتصادي البريطانية أوقفت رحلاتها من وإلى تل أبيب في أبريل/نيسان، وستستأنفها في 30 مارس/آذار 2025.

فين إير الفنلندية

قالت فين إير الفنلندية -في بيان جرى تحديثه في الأول من أغسطس/آب- إنها لا تزال تتجنب المجال الجوي الإيراني مما قد يؤدي إلى تمديد وقت الرحلات من وإلى الدوحة.

إيتا الإيطالية

قالت الخطوط الجوية الإيطالية (إيتا) -على حسابها الرسمي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي- إنها مددت تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 15 أغسطس/آب.

لوفتهانزا الألمانية

مددت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران تجنبها للمجالين الجويين الإيراني والعراقي، وقالت إنها ستعلق رحلاتها من وإلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمَان ومدينة أربيل العراقية حتى 21 أغسطس/آب.

كما مددت الخطوط السويسرية (إحدى وحدات مجموعة لوفتهانزا) تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب وبيروت حتى 21 أغسطس/آب، متجنبة المجال الجوي فوق إسرائيل وإيران والعراق حتى ذلك الحين.

وعلقت الخطوط النمساوية، إحدى الوحدات التابعة لمجموعة لوفتهانزا، جميع رحلاتها إلى عمَان وبيروت وأربيل العراقية وتل أبيب حتى 21 أغسطس/ آب، وفقا لموقعها الإلكتروني.

رايان إير الأوروبية

ألغت رايان إير -أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا- رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 23 أغسطس/آب.

الخطوط السنغافورية

أوقفت شركة الطيران السنغافورية التحليق فوق المجال الجوي الإيراني، وتسلك مسارات بديلة.

يونايتد إيرلاينز

علقت يونايتد إيرلاينز -التي تتخذ من ولاية شيكاغو الأميركية مقرا- رحلاتها إلى تل أبيب لفترة غير محددة، وكانت قد علقت رحلاتها اليومية بين نيوارك بولاية نيوجيرزي وتل أبيب في 31 يوليو/تموز، مرجعة ذلك لأسباب أمنية.

بيولينغ الإسبانية

ألغت شركة الطيران منخفض التكلفة، المملوكة لمجموعة الخطوط الجوية الدولية (أي إيه جي) جميع رحلاتها إلى تل أبيب وعمّان حتى 26 أكتوبر/ تشرين الأول.

تنبيهات تتعلق بالمجال الجوي اللبناني

وكانت بريطانيا قد نصحت في وقت سابق شركات الطيران بعدم دخول المجال الجوي اللبناني من 8 أغسطس/آب حتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني، مشيرة إلى "خطر محتمل على الطيران من نشاط عسكري".