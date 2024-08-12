بين عمق التاريخ وسحر الطبيعة.. 5 مدن ألمانية فكر في زيارتها

ألمانيا- إذا كنت ترغب بالابتعاد عن الوجهات الأوروبية التقليدية القائمة على السياحة الشاطئية كبلدان جنوب أوروبا، فألمانيا توفر لك تجربة مغايرة تماما.

وتؤكد أرقام العام 2023 الصادرة عن المجلس الوطني للسياحة في ألمانيا أن البلاد وجهة سياحية قوية: فقد بلغ عدد الليالي التي قضاها السياح الدوليون في الفنادق ودور الاستقبال زهاء 81 مليونا، وهي ثاني وجهة سياحية يقصدها الأوروبيون بعد إسبانيا حسب أرقام السنة ذاتها.

لذلك إذا كنت تضعها على قائمتك للسفر، نقترح عليك هذه الوجهات من المدن الكبرى:

فرانكفورت

من الضروري جدًا أن تزور هذه المدينة، ليس فقط لأنها المركز الاقتصادي لألمانيا أو لأنها تلقب بـ"مانهاتن أوروبا" بسبب مبانيها العالية خصوصًا مبنى البرج الرئيسي، ولكن أيضًا لأنها تطل على نهر الراين، مما يوفر جلسة ساحرة.

بالإضافة إلى أنها تضم العديد من المباني التاريخية ذات العمارة الجميلة، بما في ذلك مبنى "رومر" حيث يوجد مقر مجلس المدينة الذي يتميز بتصميم هندسي فريد يشبه قمة مسننة مدرجة (Römer) وأمامه توجد ساحة "رومربيرغ" (Römerberg) بتماثيلها ومقاهيها الممتعة.

توجد كذلك في المدينة حديقة النخيل (Palmengarten) التي تمتد على مساحة 22 هكتارًا، وهي عالم فريد يجمع بين تنوع نادر للنباتات والزهور من جميع أنحاء العالم ومن كل أنواع المناخات (سعر الدخول 9 يوروهات للكبار ومجانا للأطفال ولليافعين دون سن 17).

ومن الجوانب المهمة لفرانكفورت أنها نقطة انطلاق لزيارة العديد من المدن القريبة، حيث يمكنك التوجه إلى فيسبادن، أحد أشهر منتجعات المياه الحرارية في ألمانيا وأوروبا عموما، وماينز ذات التاريخ الروماني والتي تشتهر بـ"إحساس ماينز" كدليل على فرادتها، وإحساس ماينز عبارة معناها الإحساس بتجربة خاصة تختلف عن بقية المدن.

مصدر الفيديو: ميدياسرفير هامبورغ

برلين

عاصمة ألمانيا ورمز وحدة الألمان، وهي لا تحتاج إلى الكثير من التعريف، فقد كانت حتى عام 1990 مقسمة بين الجزء الغربي الليبرالي والشرقي الاشتراكي. ويمكنك استكشاف بعض بقايا هذا التقسيم عند زيارتك لحائط برلين التي يتمدد طوله إلى 160 كيلومترًا، ونقترح عليك أن تزور "إيست سايد جاليري" وهو جزء من الجدار بالجهة الشرقية، حيث يُعتبر حاليا أكبر معرض فني في الهواء الطلق وطوله 1.3 كيلومتر.

وإذا كنت تزور المدينة مع الأطفال، فلا تفوت زيارة حديقة حيوانات العاصمة، حيث تعتبر أقدم حديقة من نوعها في ألمانيا (تأسست عام 1844) وهي من أكثر الحدائق تنوعًا في العالم ويوجد بها أكثر من ألف نوع من الحيوانات، وتضم بين جنباتها قرابة 20 ألف حيوان (الأفضل شراء التذكرة من الموقع الإلكتروني للحديقة، إذ يمكن حجز تذكرة لأسرة من 4 أفراد بـ60 يورو لليوم بأكمله).

وتتميز برلين بالعديد من المعارض، مثل معرض "دي دي أر" (DDR) التاريخي لألمانيا الشرقية، وهناك أيضًا متحف التجسس الذي يتيح لك فهم قصص وتقنيات التجسس في التاريخ، بالإضافة لمتحف "طبوغرافيا الإرهاب" الذي يعرض تاريخ تطوّر الفظائع النازية (تذاكر المتاحف تتراوح بين 8 و17 يورو للكبار ويمكن شراؤها بسعر أرخص عن طريق الإنترنت).

ولا يُمكن زيارة برلين من دون أن تُلتقط صورة أمام بوابة براندنبورغ حيث تُنظم الفعاليات الكبرى، أو زيارة قصر تشارلوتنبورغ، أحد أكبر القصور في العالم (تذكرة الأسرة من 4 أفراد بـ25 يورو) أو حتى زيارة "شارع العرب" في حي نيوكولن، حيث تجد تجمعًا فريداً للمحلات والمقاهي والمطاعم العربية.

نورمبورغ

كثير من الناس يفضلون ميونخ عندما يزورون ولاية بافاريا، لكن عندما يتعلّق الأمر بسياحة الأسرة، فمدينة نورنبورغ هي خيار أفضل، خصوصا إذا كنت تريد الابتعاد عن الضجيج وعن غلاء الأسعار والازدحام.

وما يميز نورنبورغ عن غيرها من المدن الألمانية أن الكثير مما ستحب رؤيته موجود وسط المدينة، مما يتيح لك مشاهدة أكبر عدد من أماكن الجذب السياحي دون الحاجة للمواصلات. وأول ما تبدأ به بعد وصولك إلى محطة القطار الرئيسية هو سوق الحرفيين (Handwerkerhof) حيث يبيع الحرفيون أعمالهم ومنها الفخار وزخرفة الزجاج والصناعات الجلدية.

ثم تتجه إلى المدينة القديمة، وبعدها إلى ساحة السوق الرئيسي حيث يمكنك شراء منتجات خاصة من المنطقة، كخبز الزنجبيل اللذيذ، وقربه هناك كنيسة السيدة العذراء (Frauenkirche) التي بناها الإمبراطور شارل الرابع في القرن الـ14، ثم تتجه إلى القلعة الإمبراطورية حيث يمكنك التعرف على تاريخ المدينة الذي يعود للقرن الـ11، وهناك لا تفوت فرصة التقاط صور بانورامية للمدينة (سعر التذكرة 8 يوروات).

وتفرّد المدينة يكمن في أنها تعطي لمحة خاصة عن التاريخ النازي في ألمانيا، ويمكنك الاختيار بين زيارة قصر العدالة للتعرف على معرض خاص يكشف لك كيف جرت محاكمة النازيين عام 1945 (سعر التذكرة 7.5 يوروهات) أو التوجه إلى البناية التي شهدت المؤتمرات والتجمعات الكبرى للحزب النازي، حيث تتعرف على أسرار تخص هذا الحزب وكيف حوّل هذه المدينة إلى مكان مفضل له، مما جعل السلطات تجعلها مقراً للمحاكمات حتى تؤكد أن نورمبورغ قطعت مع تاريخها.

هامبورغ

جوهرة الشمال الألماني وثانية كبرى مدن البلاد، شأنها شأن برلين وبريمن، وهي مدينة وولاية في الوقت نفسه، لكن ليس هذا هو الأمر الوحيد الذي تمتاز به، فهامبورغ ليست مطلة على البحر، لكنها تتوفر على أحد أكبر الموانئ الأوروبية.

والسبب في ذلك استفادتها من شساعة نهر إلبه الذي يخترقها، الذي يصب بالقرب منها في بحر الشمال الذي تشترك فيه الكثير من الدول الأوروبية.

ولكن هذا النهر ليس للملاحة فقط، بل كذلك للسباحة، والشاطئ الرئيسي بالمدينة هو في الواقع مساحة رملية في النهر.

والطابع البحري للمدينة يجعلها أفضل وجهة ألمانية للمأكولات البحرية، خصوصا سوق السمك الشهير الذي افتتح لأول مرة عام 1703، ويمتد في جزء منه بالهواء الطلق وفي جزء منه داخل قاعة شاسعة.

وإذا كنت مهتماً بعلوم البحر فعليك ألا تفوت زيارة المتحف البحري الدولي.

غير أن أكثر ما يجعل هامبورغ فريدة في العالم أنها أكثر مدينة تتوفر على جسور في العالم (قرابة 2496 جسرا) لدرجة أن هناك من يصفها ببندقية الشمال الأوروبي. وعلاوة على نهر إلبه، يخترق مدينة الجسور كذلك نهر قصير يصب في بحيرة أخاذة اسمها ألستر.

وطبعا لا تُذكر هامبورغ إلا مع متحف "العجائب المصغرة" أكبر متحف للنماذج المصغرة في العالم مثل القطارات، حيث سيقضي الأطفال تجربة لا تنسى (يشترط الحجز المسبق وسعر التذكرة للأسرة من 4 أفراد يبدأ من 50 يورو).

هايدلبورغ

توصف هذه المدينة بأنها الأجمل في ألمانيا، حيث يمر بها نهر نيكار مما يجعل التقاط صورة على جسرها القريب من المدينة القديمة تجربة لا تُنسى.

وتضم هايدلبورغ أقدم جامعة في العالم مشيدة بأسلوب معماري باروكي يعود للقرن الـ17، مما يوفر تجربة استكشاف في الجزء القديم من المدينة تعيد السائح بالزمن إلى عصور ألمانيا القديمة، علمًا بأنها أقدم بكثير من تلك العصور على الأقل القرن الـ12، ولكن يمنحها الحاضر سحرًا خاصًا، خصوصًا مع وجود المقاهي والمطاعم والمتاجر التجارية.

وعند زيارتك هايدلبورغ، لا تنس زيارة ما تبقى من قلعة المدينة التي دمرتها القوات الفرنسية في القرن الـ17، ومن خلال آثار القلعة يمكنك معرفة تاريخ المدينة والتقاط صور بانورامية.

ومن الأمور المميزة بهذه المدينة أنها تضم أقدم جامعة في العالم مشيدة بأسلوب باروكي، ولكنها أيضا تحتضن ما يعرف بـ"طريق الفلاسفة" الذي لا يتجاوز طوله كيلومترين ولا يبعد كثيرا عن الجسر القديم، وسمي بهذا الاسم لأن العديد من الفلاسفة والشعراء مروا عليه وألهمهم في إبداعاتهم وكتاباتهم.

ماذا عن الميزانية؟

بحكم أن ألمانيا تقع وسط أوروبا، وتتوفر على الكثير من المطارات، وهي أكثر البلدان كثافة من حيث الرحلات الجوية، مما يجعل أسعار الطيران جيدة، فيمكن مثلا إيجاد رحلات من شركات الطيران المنخفض من دول شمال أفريقيا ابتداء من 30 يورو.

وعند التنقل داخل ألمانيا، من الأحسن شراء بطاقة "دويتشلاند كارته" بـ49 يورو التي تتيح لك استخدام جميع أنواع المواصلات العامة، باستثناء القطارات فائقة السرعة، وتتيح لك هذه البطاقة التنقل بين المدن وداخلها لشهر كامل.

كما هناك إمكانية تأجير سيارة بسعر يبدأ من 30 يورو، تتيح لك التنقل بسلاسة واكتشاف قرى ومدن على الطريق.

لكن فيما يخص الفنادق، قد تكون أسعارها مرتفعة، خصوصا في المدن الكبرى خلال فترة الصيف، ففي برلين يمكن أن يبدأ السعر من 120 يورو لليلة الواحدة بأحد الفنادق المصنفة، لكن السعر يقل في مدن أخرى وكذلك حسب الفترات من السنة، فمثلا يمكنك إيجاد غرفة فندقية في مدينة هايدلبرغ حتى في الصيف ابتداء من 80 يورو.

ويفضل الابتعاد عن الفنادق في مركز المدن الألمانية إذا كنت تبحث عن مبيت اقتصادي.