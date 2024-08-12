المخاوف من ضربة إيرانية تهوي بالشيكل وبورصة إسرائيل

هبط الشيكل الإسرائيلي بنسبة 1.5% مقابل الدولار في تعاملات اليوم الاثنين، كما تراجعت أسهم بورصة تل أبيب بنحو 1.5%، وذلك مع تزايد القلق بين المستثمرين من هجوم وشيك على إسرائيل من إيران وحزب الله اللبناني.

وبلغ سعر العملة الإسرائيلية 3.77 شيكلات للدولار بحلول الساعة 12:55 بتوقيت غرينتش نزولا من 3.72 شيكلات في نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، وأعلى من أدنى مستوى سجله في وقت سابق من الجلسة عند 3.78 شيكلات.

وأظهرت بيانات فينيكس أن مقاييس التقلب الضمنية للشيكل ارتفعت بحدة في الأيام القليلة الماضية، إذ بلغ المؤشر على مدى ثلاثة أشهر نحو 11% في أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال يوني فانينغ كبير الخبراء الإستراتيجيين في بنك طفحوت مزراحي "لا يزال لدينا توقعات كبيرة تتعلق بتداعيات الرد الإيراني، وهو ما يولد أيضا بعض التقلبات".

وارتفع الشيكل 0.1% مقابل الدولار منذ بداية أغسطس/آب الجاري، لكن العملة فقدت 5% من قيمتها على مدى العام الماضي.

وقال بيوتر ماتيس، كبير محللي العملات الأجنبية في "إن تاتش كابيتال ماركتس": يجد الشيكل صعوبة في الاحتفاظ بمكاسب الأسبوع الماضي وسط مخاوف متزايدة من أن هجوم إيران على إسرائيل قد يكون وشيكا، وذلك بناء على تعليقات من مسؤولين من الجانبين.

ويهدد الحرس الثوري الإيراني بشن هجوم على إسرائيل لمعاقبتها على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الشهيد إسماعيل هنية أثناء وجوده في طهران يوم 31 يوليو/تموز الماضي.

وذكر تقرير أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أبلغ نظيره الأميركي لويد أوستن أمس الأحد أن إيران تستعد لهجوم عسكري واسع على إسرائيل.