أوبك تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط

خفضت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) -اليوم الاثنين- توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عام 2024، مرجعة ذلك إلى بيانات أضعف من المتوقع للنصف الأول من العام وتراجع التوقعات لاقتصاد الصين.

كما قلصت المنظمة أيضا توقعاتها للعام المقبل.

وتوقعت أوبك في تقريرها الشهري أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.11 مليون برميل يوميا هذا العام، انخفاضا من توقعاتها الشهر الماضي بنمو قدره 2.25 مليون برميل يوميا.

وأضافت في التقرير "يعكس هذا التعديل الطفيف البيانات الفعلية الواردة للربع الأول، وبعضها للربع الثاني مع تقليل التوقعات بشأن نمو الطلب على النفط في الصين عام 2024".

بداية بطيئة

وتابعت أوبك "رغم البداية البطيئة للطلب على الوقود موسم زيادة قيادة المركبات في الصيف هذا العام مقارنة بالعام السابق، من المتوقع أن يظل الطلب على الوقود قويا بسبب تنقلات بمستويات جيدة برا وجوا".

وهذا هو أول خفض لتوقعات المنظمة لعام 2024 منذ تم إصدارها لأول مرة في يوليو/تموز 2023، وثمة اختلافات كبيرة على غير المعتاد بين جهات تتنبأ بقوة نمو الطلب على النفط هذا العام، وذلك بسبب خلافات بشأن وضع اقتصاد الصين ووتيرة تحول العالم إلى مصادر طاقة نظيفة.

ورغم تقليلها لتوقعات الطلب على النفط، لا تزال أوبك بذلك عند النطاق الأعلى من التقديرات الصادرة عن القطاع النفطي.

كما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب على النفط العام المقبل إلى 1.78 مليون برميل يوميا من 1.85 مليون توقعتها في السابق.

النفط يرتفع

وفي تعاملات اليوم، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب تسليم بنسبة 1.5% إلى 80.83 دولارا، كما زاد سعر برميل غرب تكساس الأميركي 1.9% إلى 78.30 دولارا، وقت إعداد التقرير.

ونفذ تكتل أوبك بلس -الذي يضم حلفاء لأوبك مثل روسيا- عمليات خفض للإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق، ووافق التكتل في الثاني من يونيو/ حزيران على تمديد أحدث خفض بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل، والتخلص بالتدريج منه اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نموا أقل بكثير للطلب على النفط مما تتوقعه أوبك، إذ تقدر أن نمو الطلب على النفط عام 2024 سيبلغ 970 ألف برميل يوميا فقط.