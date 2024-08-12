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أمطار العراق الغزيرة ترفع إنتاج القمح بنسبة 21%

epa04202613 Iraqi farmers harvest wheat in a field at Karbala city, southern Iraq, 12 May 2014. Iraq is planning to export at least 50.000 tons of wheat in 2014. The country is considered one of the world?s biggest importers of wheat. EPA/ALAA AL-SHEMAREE
الأمطار الغزيرة غير المعتادة وتقنيات الري الحديثة ساهمت بشكل كبير في زيادة إنتاج القمح هذا العام (الأوروبية)
12/8/2024

شهد إنتاج القمح في العراق ارتفاعا بنسبة 21% هذا العام حيث وصل إلى 6.3 ملايين طن، وهو ما يجعله للعام الثاني على التوالي يحقق فيه الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الحيوي بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ".

وذكر حيدر نوري الغراوي، المدير العام لمجلس الحبوب العراقي، في مقابلة هاتفية مع بلومبيرغ أن "الأمطار الغزيرة غير المعتادة" وتقنيات الري الحديثة ساهمت بشكل كبير في زيادة محصول هذا العام.

وقد بلغ إنتاج العراق من القمح حوالي 5.2 ملايين طن العام الماضي. ويعتمد الإنتاج في البلاد بشكل كبير على هطول الأمطار وتدفقات المياه من نهري دجلة والفرات.

Worker drives a wheat and barley machine to harvest the wheat crops in Bartella, east of Mosul,
الفائض من القمح هذا العام (1.6 مليون طن) سيتم بيعه للمطاحن المحلية لتحويله إلى دقيق (رويترز)

وتدير الحكومة العراقية برنامج دعم يوزع 4.7 ملايين طن من القمح سنويا على المواطنين، وتقوم بشراء القمح المحلي بسعر يقارب ضعف السعر العالمي لتشجيع المزارعين المحليين على زيادة الإنتاج.

وأشار الغراوي إلى أن الفائض من القمح هذا العام، والذي يبلغ حوالي 1.6 مليون طن، سيتم بيعه إلى المطاحن المحلية الخاصة لتحويله إلى دقيق.

وأضاف أن احتياطات الحكومة ستكفي حتى أبريل/نيسان المقبل دون الحاجة لاستيراد القمح من الخارج، إلا أن المطاحن الخاصة قد تستورد لتلبية الطلب المحلي على الدقيق.

وخلال السنوات الأخيرة، استورد العراق القمح من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا لتلبية احتياجاته، ولكن مع زيادة الإنتاج المحلي هذا العام، يبدو أن الحاجة للاستيراد قد تنخفض بشكل كبير.

المصدر : بلومبيرغ