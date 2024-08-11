تحت ضغط الاحتجاجات.. استقالة محافظ بنك بنغلاديش المركزي ورئيس البورصة

استقال محافظ بنك بنغلاديش المركزي عبد الرؤوف تالوكدر ورئيس القضاة عبيد الحسن بعد أيام من الإطاحة بحكومة الشيخة حسينة، وذلك إثر ضغوط من المحتجين الذين طالبوا باستقالتهما، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقال المستشار المالي للحكومة المؤقتة الجديدة في بنغلاديش صالح الدين أحمد إن تالوكدر استقال أول أمس وغادر منصبه قبل عامين من انتهاء ولايته.

وتأتي الاستقالات في أعقاب مظاهرات عارمة أجبرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد على الفرار من البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع، ودخل المحتجون مقر بنك بنغلاديش في العاصمة داكا مطالبين المسؤولين بالاستقالة.

وطالب المحتجون أمس السبت باستقالة جميع قضاة المحكمة العليا الستة الباقين.

حكومة مؤقتة

وشكّلت بنغلاديش حكومة مؤقتة برئاسة الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة في الشوارع، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص منذ يوليو/تموز الماضي، وفق وسائل إعلام محلية.

وتولى تالوكدر (60 عاما) منصبه في يوليو/تموز 2022 عندما كانت البلاد تواجه تراجعا في قيمة العملة وارتفاعا في التضخم، وتعرض لانتقادات متكررة لفشله في معالجة قضايا الحوكمة بالقطاع المصرفي، والتي أدت إلى ارتفاع معدلات التخلف عن سداد القروض.

وكافح اقتصاد بنغلاديش لاستعادة مكانته منذ وباء "كوفيد-19″، وتعرض لضغوط من حظر التجول وانقطاع الإنترنت مؤخرا، واقترض البلد 4.7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي العام الماضي، لكن احتياطياته من النقد الأجنبي لا تزال منخفضة.

وتراجعت الاحتياطيات إلى 20.5 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي.

رئيس البورصة

وعلى إثر استقالة تالوكدر قدّم رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة في بنغلاديش شبلي رباعيات الإسلام استقالته من منصبه.

وأرسل شبلي خطاب استقالته إلى سكرتير قسم المؤسسات المالية محمد عبد الرحمن خان، وفق ما ذكرت صحيفة "داكا تريبيون" التي تصدر في بنغلاديش اليوم الأحد.