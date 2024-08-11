أكبر 10 دول منتجة ومصدرة ومستوردة ومستهلكة للأجبان في العالم

لطالما كان الجبن من الأطعمة الأساسية التي استهلكها الناس لقرون عديدة، ولا يزال يشكل عنصرا أساسيا يستخدم في العديد من الأطباق في مختلف أنحاء العالم. ويتزايد استهلاك الجبن بين البشر نظرا لتنوعه وتوفره في مختلف الدول.

وتستخدم المطابخ الأوروبية كميات أكبر من الجبن مقارنة بغيرها من الشعوب، كما أنها تشكل حصة كبيرة من سوق الجبن العالمية.

ينتمي الجبن إلى صناعة الحليب ومنتجات الألبان، ويستمر ارتفاع الطلب العالمي على الحليب ومنتجات الألبان في دفع سوق الجبن، ومع ارتفاع عدد السكان والدخل، من المتوقع استهلاك المزيد من منتجات الألبان على المدى المتوسط وذلك وفقا لتوقعات الزراعة 2023-2032 لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبلغ حجم الإنتاج العالمي من الأجبان 22.2 مليون طن متري في 2023-2024، وفق ما ذكرت خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية.

وقدر حجم سوق الجبن العالمي بنحو 168 مليار دولار أميركي عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي 206 مليارات دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 8% بين عامي 2023 و2032 وفق ما ذكر تقرير أبحاث سوق الجبن العالمي الذي أصدرته مؤسسة "كستوم ماركت إنسايتس".

العرب أول من صنع الجبن في العالم

تُنتج الأجبان بشكل أساسي من حليب المواشي، ويعتقد على نطاق واسع أن أصل الجبن يعود إلى العرب، إذ يُقال إن تاجرا عربيا صنعه بالصدفة عندما كان يستعد لرحلة عبر الصحراء بوضع كمية من الحليب في كيس مصنوع من معدة خروف.

وتسببت مادة تسمى "المنفحة" (rennet) وهي مادة توجد في بطانة معدة الغنم جنبا إلى جنب مع حرارة الشمس، في انفصال الحليب وتجلطه، وعندما وصل إلى وجهته، كانت الخثارة ذات نكهة رائعة، ومنذ ذلك الوقت أصبح الجبن رائجا، وانتشر ليصبح طعاما مهما في كثير من أنحاء العالم وفق ما ذكرت منصة "ويسكنسون تشيزمان".

أكبر 10 شعوب استهلاكا للأجبان في العالم

وصل الجبن إلى أوروبا عبر طرق التجارة من العالم العربي، ومن المؤكد أن أوروبا هي المكان الذي ازدهرت فيه هذه الصناعة، والشعوب الأوروبية هي أكثر شعوب العالم إنتاجا واستهلاكا للأجبان، حيث يبلغ معدل استهلاك الفرد الواحد من الأجبان في دول الاتحاد الأوروبي 20.5 كيلوغراما سنويا.

وفيما يلي قائمة بأكثر شعوب ودول العالم استهلاكا للأجبان في العالم من حيث نصيب الفرد عام 2023 وفق ما ذكرت منصة "ستاتيستا":

1- دول الاتحاد الأوروبي: 20.5 كيلوغراما/فرد.

2- الولايات المتحدة: 17.96 كيلوغراما/فرد.

3- كندا: 14.59 كيلوغراما/فرد.

4- أستراليا: 13.81 كيلوغراما/فرد.

5- المملكة المتحدة: 11.52 كيلوغراما/فرد.

6- روسيا: 9.9 كيلوغرامات/فرد.

7- الأرجنتين: 9.61 كيلوغرامات/فرد.

8- نيوزيلندا: 7.65 كيلوغرامات/فرد.

9- بيلاروسيا: 7.37 كيلوغرامات/فرد.

10- المكسيك: 4.93 كيلوغرامات/فرد.

أكبر 10 دول منتجة للأجبان في العالم

نقدم لكم فيما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة للأجبان في العالم عام 2023/2024 وفق ما ذكرت خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية

1- دول الاتحاد الأوروبي: 10.4 ملايين طن متري.

2- الولايات المتحدة: 6.45 ملايين طن متري.

3- روسيا: 1.1 مليون طن متري.

4- البرازيل: 770 ألف طن متري.

5- كندا: 522 ألف طن متري.

6- الأرجنتين: 520 ألف طن متري.

7- المملكة المتحدة: 520 ألف طن متري.

8- المكسيك: 665 ألف طن متري.

9- أستراليا: 425 ألف طن متري.

10- نيوزلندا: 400 ألف طن متري.

أكبر 10 دول مصدرة للأجبان في العالم

تتصدر الدول الأوروبية قائمة الدول المصدرة للأجبان في العالم بسبب الصناعات الغذائية المتطورة فيها، نقدم لكم فيما يلي أكبر 10 دول مصدرة للأجبان في العالم عام 2022 مقدرة بالدولار الأميركي وفق ما ذكرت منصة "أو إي سي وورلد":

1- ألمانيا: 6.23 مليارات دولار.

2- هولندا: 5.19 مليارات دولار.

3- إيطاليا: 4.66 مليارات دولار.

4- فرنسا: 3.76 مليارات دولار.

5- الولايات المتحدة: 2.25 مليار دولار.

6- الدانمارك: 2.03 مليار دولار.

7- نيوزلندا: 1.66 مليار دولار.

8- أيرلندا: 1.26 مليار دولار.

9- بولندا: 1.24 مليار دولار.

10- بلجيكا: 1.16 مليار دولار.

أكبر 10 دول مستوردة للأجبان في العالم

رغم أن الدول الأوروبية من كبار المنتجين والمصدرين للأجبان في العالم، ولكن هذه الدول من كبار المستوردين أيضا نظرا للاستهلاك الكبير من قبل شعوبها كما ذكرنا آنفا، وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مستوردة للأجبان في العالم وفق ما ذكر المصدر السابق:

1- ألمانيا: 5.19 مليارات دولار.

2- فرنسا: 2.8 مليار دولار.

3- إيطاليا: 2.62 مليار دولار.

4- المملكة المتحدة: 2.12 مليار دولار.

5- بلجيكا: 1.98 مليار دولار.

6- هولندا: 1.89 مليار دولار.

7- إسبانيا: 1.85 مليار دولار.

8- الولايات المتحدة: 1.57 مليار دولار.

9- اليابان: 1.42 مليار دولار.

10- كوريا الجنوبية: 847 مليون دولار.

أكبر 5 دول عربية مصدرة للأجبان

رغم أن العرب هم أول من اكتشف الجبن إلا أن إنتاج وصناعة الأجبان في المنطقة العربية لم تزدهر كثيرا، ومع ذلك دخلت بعض الدول العربية في هذا الميدان. نقدم لكم فيما يلي قائمة بأكبر 5 دول عربية مصدرة للأجبان عام 2022 وفق ما ذكر المصدر السابق:

1- البحرين: 417 مليون دولار.

2- السعودية: 373 مليون دولار.

3- مصر: 190 مليون دولار.

4- الإمارات العربية المتحدة: 108 ملايين دولار.

5- الأردن: 39 مليون دولار.

حقائق قد لا تعرفها عن الأجبان

1- هناك أكثر من ألفي نوع من الأجبان في العالم وفق ما ذكرت الجمعية الدولية لمنتجات الألبان، ومن أهم هذه الأنواع "الموزيريلا" و"الشيدر" و"الفيتا" و"القريش" وغيرها الكثير.

2- يشكل الجبن حوالي عُشر حجم الحليب الذي صنع منه، أي أن كل 10 كيلوغرامات من الحليب تنتج كيلوغراما واحدا من الجبن وفق المصدر السابق.

3- تحتوي أونصة واحدة من الجبن الصلب، أو قطعة بحجم إبهامك تقريبا، على حوالي 120 سعرة حرارية، و8 غرامات من البروتين، و6 غرامات من الدهون المشبعة، و180 مليغراما من الكالسيوم، وفق منصة جامعة هارفارد.

4- تحتوي منتجات الألبان كاملة الدسم على كمية عالية من الدهون المشبعة وبعض الكوليسترول. ويتكون دهون الحليب من حوالي 70% دهون مشبعة و25% دهون أحادية غير مشبعة و5% دهون متعددة غير مشبعة. ولأن تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة يمكن أن يزيد من مستويات الكوليسترول السيئ، ولأن الجبن غالبا ما يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، فمن المستحسن عموما تناول الجبن بكميات محدودة لأن مكوناته قد تمارس تأثيرا صحيا سلبيا وفق المصدر السابق.