بوينغ تتكبد خسائر كبيرة وتعيّن رئيسا تنفيذيا جديدا

أعلنت شركة بوينغ الأميركية تعيين روبرت كيلي أورتبيرغ -الرئيس التنفيذي السابق لشركة روكويل كولينز- رئيسا تنفيذيا لها، بالتزامن مع إعلان شركة الطيران العملاقة تكبدها خسائر "فادحة"، وسط مشاكل تشغيلية.

ويأتي قرار تعيين أورتبيرغ، الذي يدخل حيز التنفيذ في الثامن من أغسطس/آب المقبل، في الوقت الذي تسعى فيه بوينغ إلى التعافي من سلسلة من مشكلات السلامة ومراقبة الجودة التي أدت إلى تفاقم الانتقادات للشركة.

وكانت هذه الصعوبات واضحة ومؤثرة في نتائج الربع الثاني للشركة التي نُشرت أمس الأربعاء، إذ سجلت خسارة قدرها 1.4 مليار دولار، مقارنة بخسارة 149 مليون دولار العام السابق.

وانخفضت الإيرادات بنسبة 14.6% إلى 16.9 مليار دولار.

وعكست النتائج الفصلية التأثير السلبي المستمر لقسم بوينغ التجاري، الذي عمد إلى خفض الإنتاج وتحسين ممارسات السلامة ومراقبة الجودة تحت التدقيق التنظيمي.

وأظهرت النتائج الأخيرة أيضا ضعفا كبيرا في صناعاتها الدفاعية، التي تضررت من عدد من العقود ذات الأسعار الثابتة، فضلا عن الخسائر الكبيرة بسبب مشكلات سلسلة التوريد، وارتفاع التكاليف، والمشاكل الفنية.

وواجهت بوينغ انتقادات واسعة النطاق منذ حادثة يناير/كانون الثاني عندما هبطت طائرة 737 ماكس التي تديرها شركة ألاسكا إيرلاينز اضطراريا بعد انفصال لوحة عن جسم الطائرة في أثناء الرحلة.

وكان من المقرر أن يظل الرئيس التنفيذي الحالي ديفيد كالهون في المنصب إلى عام 2028 حتى أثار حادث ألاسكا إيرلاينز غضبا في الكونغرس وأثار قلق شركات الطيران التي تشتري طائرات بوينغ.

وقال أورتبيرغ -في بيان أمس الأربعاء- إنه "يتشرف" بالانضمام إلى بوينغ، وأضاف أن "هناك كثيرا من العمل الذي يتعين القيام به، وأنا أتطلع إلى البدء".

وقال النائب ريك لارسن، وهو ديمقراطي في لجنة النقل الرئيسية في مجلس النواب، على منصة إكس: "أنا متحمس بسبب تعيين أورتبيرغ"، وأضاف: "أورتبيرغ مهندس ميكانيكي .. وآمل أن يعني ذلك أنه سيضمن أن تكون رسالته الأكثر أهمية للجميع هي بناء أفضل الطائرات وأكثرها أمانا في العالم".

ومن المقرر أن يتولى أورتبيرغ منصبه بعد يومين من عقد مجلس سلامة النقل الوطني جلسة استماع في واشنطن بشأن حادث تحطم طائرة ألاسكا إيرلاينز.