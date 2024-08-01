وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 6 مذكرات تفاهم بقيمة إجمالية بلغت 187.5 مليار ريال (50 مليار دولار) مع مؤسسات مالية صينية.

وذكر الصندوق، في بيان اليوم الخميس، أن مذكرات التفاهم تم توقيعها مع البنك الزراعي الصيني (ABC)، وبنك الصين (BoC)، وبنك التعمير الصيني (CCB)، وشركة الصين لتأمين الصادرات والائتمان (SINOSURE) وبنك التصدير والاستيراد الصيني (CEXIM)، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC).

وقع #صندوق_الاستثمارات_العامة ست مذكرات تفاهم بقيمة تصل إلى 187.5 مليار ريال مع مؤسسات مالية رائدة. — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) August 1, 2024

مجالات التعاون

وقال صندوق الاستثمارات العامة إن مذكرات التفاهم تتناول العديد من مجالات التعاون، مثل "تحفيز تدفق رأس المال المتبادل من خلال تمويل أدوات الدين، وأسواق رأس المال، وتأتي كجزء من إستراتيجية الصندوق لتعزيز شراكاته المؤسسية على مستوى العالم".

ولدى صندوق الاستثمارات العامة السعودي محفظة من الاستثمارات، تمتد من مزارع التمور إلى التكتلات متعددة الجنسيات.

وتهدف خطة المملكة (رؤية 2030) إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن الوقود الأحفوري، مع التركيز على تنمية القطاع الخاص.

وفي يوليو/تموز الماضي، قالت الصين إنها مستعدة لتعزيز التعاون في البنية التحتية وموارد الطاقة والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي، ورحّبت بشركات سعودية مثل شركة النفط العملاقة أرامكو لمواصلة "ترسيخ جذورها" في الصين.