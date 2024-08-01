أوبك بلس تُبقي على سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير

أبقى اجتماع لوزراء من دول أوبك بلس سياسة إنتاج النفط الحالية دون تغيير بما في ذلك عزم التحالف على التراجع التدريجي عن تخفيضات الإنتاج بداية من أكتوبر/تشرين الأول القادم، وفق ما نقلت رويترز.

وأكد المجتمعون أن قرار زيادة الإنتاج قد يجري تعليقه مؤقتا أو التراجع عنه إذا لزم الأمر.

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وعقدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك بلس، اجتماعا عبر الإنترنت اليوم الخميس.

وتدعو خطة الإنتاج الحالية -التي أُقرت في يونيو/حزيران الماضي- أوبك بلس إلى التخلص تدريجيا من تخفيضات تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا على مدى عام من أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى سبتمبر/أيلول 2025.

ووافق التحالف على تمديد التخفيضات السابقة البالغة 3.66 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2025.

وذكرت أوبك بلس في بيان اليوم الخميس أن الأعضاء الذين اتفقوا على إجراء هذه التخفيضات "أكدوا أن التخلص التدريجي من الخفض الطوعي لإنتاج النفط يمكن تأجيله مؤقتا أو التراجع عنه" وفقا لظروف السوق.

وانخفضت أسعار النفط من أعلى مستوى بلغته خلال العام الجاري فوق 92 دولارا للبرميل في أبريل/نيسان الماضي إلى أقل من 82 دولارا نتيجة ضغوط تتعلق بقوة الطلب، إلا أنها تلقت دعما هذا الأسبوع من التوتر المتزايد في منطقة الشرق الأوسط.

توازن بين العرض والطلب

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم الخميس إن المستوى الحالي لأسعار النفط مناسب لروسيا وميزانيتها والمشاركين الآخرين في السوق، وأضاف أن هناك توازنا بين العرض والطلب.

من جهته، قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إن "الشكوك التي تؤثر على أساسيات سوق النفط من غير المرجح أن تستمر لفترة أطول ما دامت السوق مزودة بشكل كاف".

وأضاف "من المتوقع أن يتبع الطلب على النفط اتجاها تصاعديا ومستمرا في الأسابيع المقبلة".

وذكر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في يونيو/حزيران الماضي أن أوبك بلس قد تؤجل أو تتراجع عن زيادة الإنتاج إذا وجدت أن السوق ليست قوية بما يكفي.

التزام أعضاء أوبك بلس

وأوضح بيان أوبك بلس أن اجتماع اليوم الخميس أشار أيضا إلى تأكيد العراق وكازاخستان وروسيا على تحقيق الالتزام الكامل بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها.

وقدمت الدول الثلاثة في وقت سابق خططا لتعويض الفائض في الإنتاج.

وقال مصدر في أوبك بلس إن رئيس الاجتماع أصر على أن يُظهر الأعضاء التزامهم بخطة التعويض.

وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة -التي تضم وزراء النفط من السعودية وروسيا ومنتجين كبار آخرين- عادة كل شهرين ويمكنها تقديم توصيات لمجموعة أوبك بلس الأوسع.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها المقبل في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.