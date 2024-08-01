التفاح من أكثر الفواكه استهلاكا على مستوى العالم، وهو مشهور بقوامه المقرمش ونكهته الحلوة الحامضة، فاكهة مغذية غنية بالألياف وفيتامين "سي" ومضادات الأكسدة، وقليلة السعرات الحرارية.

وفي هذا التقرير، تستعرض الجزيرة نت أرقاما عن أكبر الدول المنتجة والمُصدرة والمستوردة لهذه الفاكهة.

سوق التفاح العالمية والتوقعات المستقبلية

عام 2023 كانت الصين المنتج الرئيسي للتفاح في جميع أنحاء العالم، إذ بلغ إنتاجها نحو 45 مليون طن متري، وجاء الاتحاد الأوروبي في المركز الثاني بأكثر من 12 مليون طن متري من التفاح، وفق ما ذكرته منصة "موردور إنتيلجانس".

من المتوقع أن يصل حجم سوق التفاح الطازج إلى 101.04 مليار دولار عام 2024، وأن يصل إلى 111.56 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).

على مدار السنوات الأخيرة، شهد سوق التفاح الطازج نموا كبيرا على خلفية الطلب المتزايد على المنتجات الطازجة في الدول الناشئة والنامية في جميع أنحاء العالم.

نظرا للفوائد الصحية المتزايدة التي يوفرها، وتطوير أصناف هجينة جديدة منه، فإن السوق العالمية تشهد نموا تصاعديا.

وكما أن الصين أكبر منتج للتفاح الطازج في العالم فهي أيضا أكبر مستهلك له، تليها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى.

يعود استهلاك التفاح الطازج في الصين إلى الزيادة التدريجية في الدخل والوعي الصحي بين السكان، والتغييرات الغذائية، والتجارة الإلكترونية، والابتكارات التسويقية، وتحسن سلاسل التبريد، وفق ما ذكر المصدر السابق.

أكبر 10 دول منتجة للتفاح في العالم

نقدم لكم في ما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة للتفاح في العالم عام 2023-2024 مقدرة بالطن المتري، وفق ما ذكرته خدمة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية:

الصين: 45 مليون طن متري (54% من الإنتاج العالمي) الاتحاد الأوروبي: 12.21 مليون طن متري (15%) الولايات المتحدة: 5.03 ملايين طن متري (6%) تركيا: 4.85 ملايين طن متري (6%) الهند: 2.41 مليون طن متري (3%) إيران: 2.24 مليون طن متري (3%) روسيا: 1.84 مليون طن متري (2%) البرازيل: 1.3 مليون طن متري (2%) أوكرانيا: 1.28 مليون طن متري (2%) جنوب أفريقيا: 1.23 مليون طن متري (1%)

أكبر 10 دول مُصدرة للتفاح في العالم

وفي ما يلي قائمة بأكبر 10 دول مصدرة للتفاح في العالم موسم 2022-2023 وفق ما ذكرته منصة ستاتيستا.

1- الاتحاد الأوروبي: 1.03 مليون طن متري

2- الصين: 774 ألف طن متري

3- الولايات المتحدة: 611 ألف طن متري

4- جنوب أفريقيا: 595 ألف طن متري

5- إيران: 546 ألف طن متري

6- تشيلي: 490 ألف طن متري

7- تركيا: 396 ألف طن متري

8- نيوزيلندا: 310 آلاف طن متري

9- مولدوفا: 123 ألف طن متري

10- صربيا: 110 آلاف طن متري

أكبر 10 دول مستوردة للتفاح في العالم

وفي ما يلي قائمة بأكبر 10 دول مستوردة للتفاح في العالم موسم 2022-2023، وفق ما ذكرته منصة ستاتيستا.

1- الهند: 360 ألف طن متري

2- روسيا: 347 ألف طن متري

3- العراق: 341 ألف طن متري

4- فيتنام: 303 آلاف طن متري

5- المملكة المتحدة: 278 ألف طن متري

6- الاتحاد الأوروبي: 243 ألف طن متري

7- المكسيك: 232 ألف طن متري

8- السعودية: 199 ألف طن متري

9- الإمارات: 190 ألف طن متري

10- بنغلاديش: 178 ألف طن متري

أكبر 5 دول عربية منتجة للتفاح

وفي ما يلي قائمة بأكبر 5 دول عربية منتجة للتفاح عام 2022، بناء على قاعدة البيانات الإحصائية للشركات التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية، حسب ما ذكرته منصة ويكيبيديا.

1- مصر: 934.4 ألف طن متري

2- المغرب: 922.8 ألف طن متري

3- الجزائر: 539.8 ألف طن متري

4- سوريا: 331.8 ألف طن متري

5- لبنان: 248.2 ألف طن متري

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