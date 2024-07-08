تونس.. التضخم السنوي يرتفع إلى 7.3%

صعد تضخم أسعار المستهلك في السوق التونسية إلى 7.3% على أساس سنوي خلال يونيو/حزيران الماضي، مقابل 7.2% في مايو/أيار، بحسب ما أورد المعهد الوطني للإحصاء أمس الأحد.

وأرجع المعهد الارتفاع في أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى:

تسارع ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات، والتي سجلت زيادة بـ10.1%.

تراجع وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المطاعم والنزل والمقاهي إلى 9.9%.

والشهر الماضي، قال البنك المركزي التونسي إنه أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%، وهو مستوى مرتفع تبحث من خلاله الحكومة دفع أسعار المستهلك نحو الأسفل.

وفي فبراير/شباط 2023 بلغ التضخم قمة 30 عاما عند مستوى 10.4%، بحسب البيانات التاريخية لتضخم أسعار المستهلك المسجلة في البلاد.

وعانت البلاد من أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط 2022.