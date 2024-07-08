تراجعت احتياطيات إسرائيل الأجنبية في نهاية يونيو/حزيران الماضي إلى 210.27 مليارات دولار، بانخفاض 232 مليون دولار عن مستواه في نهاية مايو/أيار، وفق ما ذكر بنك إسرائيل المركزي، ونقلته صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.

ولا يملك بنك إسرائيل أي احتياطات من الذهب بحسب بيانات لمجلس الذهب العالمي ليعد احتياطي النقد الأجنبي هو الاحتياطي النقدي الإستراتيجي لإسرائيل.

وبلغ مستوى الاحتياطيات للناتج المحلي الإجمالي 41.3%.

وسارع بنك إسرائيل بالإعلان عن بيع 30 مليار دولار في أعقاب عملية طوفان الأقصى وبدء الحرب على غزة وذلك لمنع انهيار الشيكل الإسرائيلي، لكنه باع 8.5 مليارات دولار معظمها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

سبب التراجع

وبحسب بنك إسرائيل، يأتي التراجع في الاحتياطيات خلال الشهر الماضي نتيجة أنشطة الحكومة في مجال الصرف الأجنبي التي بلغ مجموعها 1.2 مليار دولار، وتشمل تحويل حوالي 340 مليون دولار من قبل الحكومة إلى حساب صندوق مواطني إسرائيل، وقد تم تعويض هذا الانخفاض جزئيا من خلال إعادة التقييم التي أدت إلى زيادة الاحتياطيات بمقدار 949 مليون دولار، وفق ما ذكرت الصحيفة.

يشار إلى أن عائدات السداد على السندات الحكومية طويلة الأجل ارتفعت في الأيام القليلة الماضية، إلى أعلى مستوى في 13 عاما مع المخاطر المتزايدة على ديون إسرائيل في ظل تصاعد المواجهة بينها وبين حزب الله اللبناني ضمن توسع تأثير الحرب على غزة، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الإسرائيلية.

ويعني ذلك أن اقتراض إسرائيل عبر بيع سندات سيكون أكثر كلفة في السوق، مع تزايد معدلات إصدار السندات وتخلص المستثمرين من حيازتها.

عائدات السندات

وبلغ عائد السندات الحكومية الإسرائيلية المقومة بالشيكل لأجل 10 سنوات 5.2%، وهو الأعلى منذ 13 عاما، ويمثل ارتفاعا بأكثر من 0.5% في غضون أسبوعين.

وقبل سنة، كان العائد على السندات نفسها 3.8%، وفق ما ذكرت غلوبس الأسبوع الماضي.

وبلغ العائد على السندات الحكومية المقومة بالشيكل لمدة 30 سنة حاليا 5.7%، مقارنة بـ4.1% قبل عام.

ويأتي ارتفاع العائدات على السندات الحكومية مع انخفاض أسعارها (نتيجة زيادة المخاطر)، وقد تراجعت أسعار سندات الشيكل لأجل 10 سنوات بنسبة 4.8% هذا العام، في حين انخفضت أسعار سندات الشيكل لمدة 30 عاما بنسبة 13%.

ومن بين عوامل ارتفاع العائدات على السندات الإسرائيلية الحكومية عمليات البيع المكثفة التي قام بها المستثمرون الأجانب منذ بداية الحرب.

ونقلت الصحيفة عن كبير إستراتيجيي الأسواق المالية في بنك هبوعليم، مودي شافرير قوله إنه منذ سبتمبر/أيلول 2023 خفّض المستثمرون حيازاتهم من ديون الحكومة الإسرائيلية بمقدار 23.5 مليار شيكل (6.23 مليارات دولار)، وهو ما يمثل 5% من إجمالي حيازاتهم، حسب الصحيفة.