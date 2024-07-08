إيرادات قناة السويس تنخفض 7.4% وتحويلات المهاجرين تتراجع
8/7/2024
انخفضت حصيلة المرور في قناة السويس في مصر بنسبة 7.4% في الفترة بين يوليو/تموز ومارس/آذار من العام المالي 2023-2024 إلى 5.8 مليارات دولار من 6.2 مليارات دولار مع اتساع رقعة حرب إسرائيل على غزة لتشمل مضيق باب المندب في البحر الأحمر.
وتراجعت الحمولة الصافية 15.6% إلى 994.5 مليون طن خلال هذه الفترة، فيما تراجع عدد السفن العابرة 11.5%.
وخلال الفترة من يناير/كانون الأول إلى مارس/آذار الماضيين تراجعت حصيلة رسوم المرور 57.2% إلى 959.3 مليون دولار مقابل 2.2 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة الماضية.
تحويلات المصريين في الخارج وأرقام أخرى
- انخفضت تحويلات العاملين المصريين في الخارج بين يوليو/تموز ومارس/آذار من العام المالي 2023-2024 بنسبة 17.1% إلى 14.5 مليار دولار.
- أسفرت تعاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي بين يوليو/تموز ومارس/آذار عن فائض في ميزان المدفوعات بنحو 4.1 مليارات دولار إذ حقق في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار الماضيين فائضًا كليًا بلغ 4.5 مليارات دولار بعد خفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار ورفع الفائدة، وعدد من الإجراءات الأخرى.
- بلغ صافي التدفق النقدي الداخل إلى مصر نحو 20 مليار دولار بين يوليو/تموز ومارس/آذار من العام المالي 2023/ 2024 بعد زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سجّل 23.7 مليار دولار بالتزامن مع تحول الاستثمار في محفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق بنحو 14.6 مليار دولار وفق البنك المركزي.
- زاد عجز حساب المعاملات الجارية إلى 17.1 مليار دولار من 5.3 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2022/ 2023 .
المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية