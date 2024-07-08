إيرادات قناة السويس تنخفض 7.4% وتحويلات المهاجرين تتراجع

انخفضت حصيلة المرور في قناة السويس في مصر بنسبة 7.4% في الفترة بين يوليو/تموز ومارس/آذار من العام المالي 2023-2024 إلى 5.8 مليارات دولار من 6.2 مليارات دولار مع اتساع رقعة حرب إسرائيل على غزة لتشمل مضيق باب المندب في البحر الأحمر.

وتراجعت الحمولة الصافية 15.6% إلى 994.5 مليون طن خلال هذه الفترة، فيما تراجع عدد السفن العابرة 11.5%.

وخلال الفترة من يناير/كانون الأول إلى مارس/آذار الماضيين تراجعت حصيلة رسوم المرور 57.2% إلى 959.3 مليون دولار مقابل 2.2 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة الماضية.

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