قال متعاملون أوروبيون -اليوم الأحد- إن الديوان الجزائري المهني للحبوب طرح مناقصة دولية لشراء قمح الطحين اللين لشحنه إلى ميناءين فقط.

وذكر المتعاملون أن المناقصة تطلب كمية اسمية تبلغ 50 ألف طن، لكن الشحن إلى ميناءين فقط يشير بشكل عام إلى أنه من المقرر تنفيذ عملية شراء صغيرة.

والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو يوم الثلاثاء التاسع من يوليو/تموز الحالي، على أن تظل العروض سارية حتى اليوم التالي.

والقمح مطلوب للشحن على عدة فترات من مناطق الإمداد الرئيسية، ومنها أوروبا وأميركا الجنوبية وأستراليا.

والجزائر مشتر مهم للقمح من الاتحاد الأوروبي، وخصوصا فرنسا.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد أعلن أن تحقيق الجزائر اكتفاءها الذاتي التامّ من إنتاج القمح الصلب أصبح قريب المنال، بعد إنتاج 80% من حاجتها السنوية خلال هذا الموسم.

وأوضح أن الإنتاج الوفير من القمح الصلب في الموسم الحالي سمح بتوفير 1.2 مليار دولار لخزينة الدولة.

وأبرز تبون أن بلوغ الهدف الإستراتيجي سيكون عبر توسيع المساحة المزروعة في الجنوب الكبير إلى 500 ألف هكتار، تشمل الاستثمار القطري بالأساس عبر مساحة 117 ألف هكتار بالجنوب الجزائري، والإيطالي في 36 ألف هكتار، إلى جانب الاستثمارات الوطنية في 120 ألف هكتار.

وتشير المعطيات إلى أن الجزائر استورد ما قيمته 2.7 مليار دولار خلال عام 2022، بينما تنتج البلاد 3 ملايين طن من هذه السلعة الرئيسة.