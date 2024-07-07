البرازيل تفعّل اتفاقا للتجارة الحرة مع فلسطين

أعلنت البرازيل دخول اتفاق التجارة الحرة بين اتحاد دول أميركا الجنوبية ودولة فلسطين حيز التنفيذ، وذلك بعد تفعيلها كأول دولة في الاتحاد تبدأ العمل في هذا الاتفاق.

ويشار إلى أن اتفاق التجارة الحرة بين اتحاد ميركسور تم توقيعه في ديسمبر/كانون الأول 2011.

وقالت الخارجية البرازيلية إن تفعيل الاتفاق من جانب بقية الدول الأعضاء سيجري بحثه في القمة المرتقبة الشهر الجاري بناء على طلب من برازيليا موجه إلى باراغواي رئيسة الدورة الحالية.

وأشارت الوزارة إلى أن بدء سريان بنود الاتفاقيات سيتم خلال 30 يوما مع الدول الأعضاء، وذلك عقب إعلان تفعيل القرار بشكل رسمي.

وينص الاتفاق على قواعد لتسهيل التبادل التجاري بين دول الاتحاد ودولة فلسطين وفتح التبادل بين الجانبين في الاستثمارات وسوق الخدمات، كما يتيح إزالة الحواجز الجمركية أمام التجارة، وتسهيل حركة البضائع والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مع مراعاة الظروف العادلة للمنافسة.

ترحيب فلسطيني

من جهته رحب وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد العامور -اليوم الأحد- بإيداع البرازيل وثيقة المصادقة على اتفاقية التجارة الحرة لمجموعة اتحاد دول أميركا الجنوبية، ودخولها حيز التنفيذ.

ويضم اتفاق ميركسور البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، ووفقا للإجراءات المنصوص عليها لدخول الاتفاق حيز التنفيذ فإن على الدول أطراف الاتفاق المصادقة عليها وفق إجراءات كل دولة.

واردات وصادرات

وتستورد فلسطين من مجموعة ميركسور بضائع أهمها السكر والأرز والشاي والقهوة واللحوم، في حين يتيح الاتفاق تصدير الحجر والرخام والأدوية والصناعات التقليدية وزيت الزيتون وغيرها من المنتجات التصديرية الوطنية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن العامور قوله إن إيداع الوثيقة خطوة إستراتيجية في تنفيذ اتفاقية ميركسور، وأساسا لتطوير علاقات التعاون الاقتصادية وتعزيزها.

وقال إن من شأن الاتفاق المساهمة في تمكين الصادرات الفلسطينية من دخول السوق البرازيلي معفاة من الجمارك، علاوة على تعزيز شراكات استثمارية بين القطاع الخاص بالبلدين، معربًا عن أمله في أن تحذو دول المجموعة حذو البرازيل في تسريع المصادقة على الاتفاقية وإيداعها لدخولها حيز التنفيذ بالدول الأطراف في اتفاقية ميركسور.