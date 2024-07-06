كيف تجذب الشركات والمؤسسات أفضل المواهب؟

في المشهد التنافسي الشرس لسوق العمل اليوم، يتطلب جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها اتباع نهج إستراتيجي يركز على ثقافة الشركة وهوية العلامة التجارية وإرضاء الفريق.

يشارك كاميلو كونشا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ليندينغ"، رؤاه حول إستراتيجيات التوظيف الفعالة التي أثبتت نجاحها في مؤسسته في مقالة حديثة نشرها في مجلة فوربس.

أهمية ثقافة الشركة

يشير كونشا إلى أن الإحساس القوي بثقافة الشركة يعد أمرًا بالغ الأهمية لجعل الموظفين الحاليين يشعرون وكأنهم في وطنهم، وجذب المواهب الجديدة.

ويؤكد كونشا على أن هوية العلامة التجارية المحددة جيدًا وبيئة العمل الداعمة هما المفتاح لتوضيح سبب ازدهار المرشحين المحتملين داخل الشركات.

ويشير كونشا إلى أن "وجود علامة تجارية قوية تحدد بوضوح مهمتها العليا وقيمها ومُثُلها وثقافتها يسمح للموظفين الحاليين بالشعور وكأنهم في وطنهم، كما يسمح للموظفين المستقبليين بالشعور بالترحيب".

معرفة الاحتياجات التنظيمية

إن فهم الاحتياجات المحددة للمؤسسة هو الخطوة الأولى في التواصل مع المرشحين الموهوبين. ويشبه كونشا المؤسسة بكائن حي له قيمه واحتياجاته ورغباته الخاصة.

ومن خلال تحديد ما هو مطلوب للشركة لتزدهر وتنمو، يمكن للقادة استهداف جهود التوظيف الخاصة بهم بشكل أفضل.

الاستفادة من الأدوات الرقمية

في العصر الرقمي، يعد عرض قيم الشركة وثقافتها من خلال المنصات عبر الإنترنت أمرا ضروريا. يمكن لمشاركة الاقتباسات والقصص الشخصية والصور والعناصر الإنسانية للمؤسسة أن تنقل بشكل فعال ما يقدره الموظفون ومَن هم، وفقا لكونشا.

قنوات التوظيف الإبداعية

يدعو كونشا إلى استخدام مجموعة متنوعة من القنوات للعثور على المواهب المناسبة، بما في ذلك الاتصالات والأحداث والإحالات والتواصل.

ويساعد التعامل مع الأشخاص على المستوى الشخصي في تحديد من قد يناسب ثقافة الشركة بشكل أفضل ويجلب تجارب جديدة قيمة للفريق.

توسيع نطاق الوصول

نجحت "ليندينغ" في توسيع فريقها ليشمل موظفين في الخارج وعاملين عن بعد من جميع أنحاء الولايات المتحدة وفقا لكونشا. وقد سمح هذا النهج للشركة بالاستفادة من مجموعة متنوعة من مجموعات المهارات التي ربما لم يكن من الممكن الوصول إليها بطريقة أخرى.

ويقول كونشا "إن توسيع نطاق وصولك إلى المناصب الخارجية أو البعيدة يسمح للأشخاص ذوي القدرات المختلفة بالانضمام إلى فريقك وتوسيع نطاق وصولك واتصالاتك".

الحفاظ على عقل متفتح

يعد اتباع نهج منفتح في التوظيف أمرا حيويا. يسلط كونشا الضوء على أهمية مواءمة المرشحين المحتملين مع مُثُل المؤسسة وأهدافها وأولوياتها.

ويؤكد كونشا أن السماح للمرشحين بمشاركة رؤاهم حول كيفية دمج قيم الشركة وتعزيزها يمكن أن يؤدي إلى تأهيل سلس ونجاح على المدى الطويل.

وختم كونشا حديثه: "هذا هو نجاح موظفيك الحاليين والمستقبليين!" وأضاف "إنهم فريق لا يمكن إيقافه وسيظلون كذلك".