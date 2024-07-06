تركيا.. 18 مليار دولار صادرات السيارات في 6 أشهر

سجل قطاع صناعة السيارات التركية، صادرات بنحو 17.7 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأظهرت معطيات اتحاد أولوداغ لمصدّري صناعة السيارات، أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، استحوذت على نحو 52.8% من صادرات قطاع صناعة السيارات التركية.

تصدرت ألمانيا القائمة 2.44 مليار دولار

تلتها فرنسا 2.07 مليار دولار.

جاءت بريطانيا بالمركز الثالث بـ1.94 مليار دولار

ثم إيطاليا في المركز الرابع بـ1.67 مليار دولار

وإسبانيا في المركز الخامس بـ1.23 مليار دولار.

السيارات الكهربائية

وكانت بيانات رسمية أظهرت أن المبيعات الإجمالية للسيارات والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا قد نمت بنسبة 6%، وذلك منذ بداية العام وحتى نهاية مايو/أيار الماضي.

وبلغت مبيعات السيارات والمركبات التجارية نحو 471.7 ألف وحدة خلال الفترة ذاتها.

كما تشهد تركيا طفرة غير مسبوقة في مبيعات السيارات الكهربائية، بعدما سجلت زيادة بنسبة 257.3% الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، وفقا لتقرير نشرته صحيفة ديلي صباح المحلية الشهر الماضي.

وباعت تركيا أكثر من 27.6 ألف سيارة كهربائية الفترة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي من يناير/كانون الثاني حتى مايو/أيار مما يرفع حصة السيارات الكهربائية بالسوق إلى أكثر من 7%.