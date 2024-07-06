اقتصاد|السنغال

السنغال تلغي صفقة محطة لتحلية المياه مع أكوا باور السعودية

acwa power
السنغال رأت أن مشروع محطة تحلية المياه مع أكوا باور سيكون مكلفا (الجزيرة)
6/7/2024

قال وزير المياه والصرف الصحي في السنغال شيخ تيديان دايي إن الدولة ستلغي صفقة تتعلق بمشروع بنية تحتية للمياه مدته 32 عاما وقعها الرئيس السابق ماكي سال مع شركة أكوا باور السعودية؛ بسبب التكلفة العالية.

وتم توقيع عقد لبناء وتشغيل محطة لتحلية المياه في العاصمة دكار بقيمة 800 مليون دولار في مارس/آذار الماضي في الأيام الأخيرة من ولاية سال، وفق ما نقلت رويترز.

وكان الهدف من المشروع تقليص عجز المياه في بلد من المتوقع أن يرتفع فيه سحب المياه بما يصل إلى 60% بحلول عام 2035، وفقا للبنك الدولي. وقد وصف المشروع بأنه الأكبر من نوعه في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ألف متر مكعب يوميا.

لكن الوزير شيخ تيديان دايي قال الخميس إن التكلفة على المدى الطويل تجعل المشروع "حلا قصير المدى ومكلفا".

وأضاف -في تصريح لشبكة تلفزيونية خاصة- أن "سعر المياه سيصبح أعلى في المدى الطويل بسبب التقنية المستخدمة في إنتاجها".

وانتقد الوزير الرئيس السابق سال بسبب توقيع الصفقة قبل وقت قصير جدا من انتهاء ولايته.

المصدر : رويترز