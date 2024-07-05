هي أغنى من عدد كبير من الدول إذ تبلغ قيمة معظمها أكثر من تريليون دولار، وبعضها تصل قيمته لأكثر من 3 تريليونات دولار أميركي، كما أنها تسيطر على الكوكب باستثماراتها المتنوعة بدءا من التكنولوجيا مرورا بالطاقة والنفط والغاز والتجارة الإلكترونية والأدوية والمستحضرات الصيدلانية وليس انتهاء بأشباه الموصلات.

وتتنوع أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية عبر قطاعات السوق المختلفة. كما تحقق معظم الشركات الموجودة في المراكز العشرة الأولى إيرادات سنوية تبلغ مئات المليارات من الدولارات، وأغلبها يحقق إيرادات سنوية لا تقل عن 100 مليار دولار، مما يعمق من ثقة المستثمرين بها، وبالنمو المحتمل لهذه الشركات مقارنة بالشركات الأخرى وفق ما ذكرت منصة إنفستوبيديا.

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وغالبا ما يتم قياس حجم الشركة من خلال القيمة السوقية لها، وهي القيمة الإجمالية لجميع أسهم الشركة الموجودة في السوق، وتعد شركات "إنفيديا" (Nvidia) و"مايكروسوفت" (Microsoft) و"آبل" (Apple) أكبر 3 شركات عالمية بهذا المقياس، حيث تبلغ القيمة السوقية لكل منها أكثر من 3 تريليونات دولار (حتى تاريخ 24/يونيو/حزيران 2024).

نقدم لكم في "الجزيرة نت" أكبر 10 شركات في العالم من حيث القيمة السوقية لها عام 2024 (حتى تاريخ الخامس من يوليو/تموز 2024) وفق ما ذكرت منصة "كومبانيز ماركت كاب" (companiesmarketcap) مع ذكر معلومات ولمحة موجزة عن كل منها حسب ما ذكر عدد من المواقع والمنصات المتخصصة مثل "فوربس/إنديا" و"يو إس نيوز" و"إنفستوبيديا" و"أكسي".

أكبر 10 شركات في العالم

المركز العاشر: شركة إيلي ليلي ( Eli Lilly)

الدولة: الولايات المتحدة الأميركية

سنة التأسيس: 1876

الصناعة: الأدوية والمستحضرات الصيدلانية

القيمة السوقية (بالدولار الأميركي): 800 و18 مليار و92 مليون دولار

الرئيس التنفيذي: ديفيد أ. ريكس

تأسست الشركة في عام 1876 تحت قيادة "إيلي ليلي"، وهو كيميائي صيدلاني وعقيد سابق في جيش الاتحاد في الحرب الأهلية الأميركية.

يقع المقر الرئيسي للشركة في إنديانابوليس بولاية إنديانا، وقد تركت بصمتها من خلال كونها أول شركة تنتج لقاح شلل الأطفال بكميات كبيرة، ولها مكاتب في 18 دولة بالعالم، وتباع منتجاتها في حوالي 125 دولة.

وعلى الرغم من أنها تشتهر بإنتاج عقار "بروزاك" (Prozac) وعقار "زيبرسكا" (Zyprexa) فإن إيراداتها الثابتة تأتي من مجموعة أدوية مرض السكري، وبالذات عقاري "هومالوغ" (Humalog) و"ثروليسيتي" (Trulicity)، ومكنتها ابتكاراتها في علاج مرض السكري من أن تكون رائدة في مجال إنتاج الأنسولين البشري باستخدام الحمض النووي والأنسولين الحيوي.

وهي أيضا تنتج أدوية غير مصرح بها بعد لعلاج السمنة باستخدام أدوية السكري التي تنتجها وفق ما ذكرت منصة "يو إس نيوز". كما أنها تكثف الجهود لتوسيع القدرة التصنيعية لتلبية الطلب الهائل على منتجاتها.

وتواصل الشركة تعزيز عمليات الاستحواذ والتركيز البحثي على أدوية إضافية لعلاج مرضي السكري والسمنة، بالإضافة إلى علاجات مرض الزهايمر وتعزيز المناعة الذاتية التي من المتوقع أيضا أن تتمتع بإمكانات نمو كبير في المستقبل.

المركز التاسع: بيركشاير هاثاواي (Berkshire Hathaway)

الدولة: الولايات المتحدة الأميركية

سنة التأسيس: 1839

الصناعة: استثمارات متنوعة

القيمة السوقية: 880.10 مليار دولار

الرئيس التنفيذي: وارن بافيت

أقدم شركة في هذه القائمة، وكانت تتويجا لسلسلة من عمليات الاندماج. بدأت شركة "فالي فولز" في رود آيلاند، في عام 1839 تحت قيادة أوليفر تشيس، واندمجت بعد 50 عاما مع شركة بيركشاير لتصنيع القطن لتشكيل شركة "بيركشاير فاين سبيننج أسوشيتس".

وأدى الاندماج مع شركة هاثاواي للتصنيع في عام 1955 إلى تمكين الشركة الجديدة من البقاء على قيد الحياة حتى العقد التالي على الرغم من التراجع في صناعة المنسوجات. وبحلول منتصف الستينيات، كان تداول الشركة أقل بكثير من رأس مالها العامل بالسوق.

ساهم عرّاف أوماها (كما يطلق عليه) وارن بافيت، في إنقاذ الشركة، وقيادتها نحو النجاح حيث استحوذ على حصة كبرى مسيطرة من أسهم الشركة في ستينيات القرن الماضي، وما زال يقودها حتى الآن.

وتمتلك بيركشاير هاثاواي اليوم عددا كبيرا من الشركات التابعة العاملة في مجال التأمين، والنقل بالسكك الحديدية، وتجارة التجزئة، وتوليد وتوزيع الطاقة، كما تدير الشركة أيضا شركات تصنّع منتجات للاستخدامات الصناعية ومواد البناء.

الشركة تقوم بتصنيع 70% من أشباه الموصلات في العالم، وأكثر من 90% من أفضل الرقائق (رويترز)

المركز الثامن: "تي إس إم سي" (TSMC)

الدولة: تايوان

سنة التأسيس: 1987

الصناعة: أشباه الموصلات

القيمة السوقية: 953.25 مليار دولار

الرئيس التنفيذي: سي سي وي (CC Wei)

تعد شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات شركة رائدة في صناعة أشباه الموصلات. وهي أكبر مُصنِّع مستقل لأشباه الموصلات في العالم.

إن قدرات التصنيع المتقدمة والمتطورة التي تتمتع بها الشركة ودورها في توفير المكونات الرئيسية لمجموعة واسعة من الأجهزة الإلكترونية تجعلها لاعبا رئيسيا بين أفضل الشركات من حيث القيمة السوقية.

وتقوم الشركة بتصنيع 70% من أشباه الموصلات في العالم، وأكثر من 90% من أفضل الرقائق. وأتقنت الشركة القدرة على حزم أكبر عدد من ترانزستورات البيانات على شريحة سيليكون واحدة.

ويستخدم هاتف "أيفون 16 مليار ترانزستور، في حين أن شريحة "بلاك ويل 200" (Blackwell 200) الجديدة التي تنتجها الشركة تحمل 208 مليار ترانزستور.

المركز السابع: شركة ميتا (فيسبوك) Meta (Facebook)

الدولة: الولايات المتحدة الأميركية

سنة التأسيس: 2004

الصناعة: التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي

القيمة السوقية: 1.340 تريليون دولار

الرئيس التنفيذي: مارك زوكربيرغ

شركة فيسبوك التي أعيدت تسميتها إلى "ميتا بلاتفورمز" (Meta Platforms)، هي شركة عملاقة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي. وتمتلك منصات متعددة، بما في ذلك: إنستغرام، واتساب، فيسبوك، وأوكولوس ميتافيرس.

وتهدف الشركة إلى دفع الميتافيرس إلى آفاق جديدة، وتسعى للترويج لمكان افتراضي ثلاثي الأبعاد يقدم تجارب نابضة بالحياة.

ويقدم قسم "أوكولوس" في شركة ميتا تجربة افتراضية سلسة حيث يمكن للمستخدمين المشاركة في أنشطة العالم الحقيقي.

المركز السادس: أرامكو السعودية (aramco)

الدولة: المملكة العربية السعودية

سنة التأسيس: 1933

الصناعة: النفط والغاز

القيمة السوقية: 1.820 تريليون دولار

الرئيس التنفيذي: أمين ناصر

تعمل أرامكو السعودية في قطاع النفط والغاز، وهي العمود الفقري لاقتصاد المملكة العربية السعودية، وتساهم الاحتياطيات النفطية الهائلة التي تتمتع بها أرامكو السعودية وموقعها الإستراتيجي في الشرق الأوسط في تعزيز مكانتها بين الشركات الرائدة في قطاع الطاقة في الأسواق العالمية.

المركز الخامس: أمازون (amazon)

الدولة: الولايات المتحدة الأميركية

سنة التأسيس: 1994

القيمة السوقية: 2.076 تريليون دولار

الصناعة: التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية

الرئيس التنفيذي: آندي جاسي

هي أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في العالم مع أكثر من 200 مليون مستخدم حول العالم، وقد تنوعت أعمالها لتشمل الحوسبة السحابية، والبث الرقمي، والذكاء الاصطناعي.

إن عروض منتجات أمازون الواسعة وهيمنتها في تجارة التجزئة عبر الإنترنت تجعلها لاعبا رئيسيا بين أفضل الشركات من حيث القيمة السوقية.

المركز الرابع: ألفابت- غوغل (googe)

الدولة: الولايات المتحدة الأميركية

سنة التأسيس: 1998

الصناعة: التكنولوجيا

القيمة السوقية: 2.359 تريليون دولار (حتى تاريخ 24 يونيو/حزيران 2024)

الرئيس التنفيذي: ساندرا بيتشاي

تأسست شركة غوغل، ومقرها ماونتن فيو، كاليفورنيا، في عام 1998 على يد لاري بيغ وسيرجي برين. وتمتلك شركة "ألفابت" (Alphabet Inc) ، الشركة الأم لشركة غوغل، مجموعة متنوعة تشمل محركات البحث وتقنيات الإعلان عبر الإنترنت والحوسبة السحابية والبرامج والأجهزة.

يساهم حضور غوغل بِكل مكان في العالم الرقمي في تعزيز مكانة "ألفابت" بين أفضل الشركات من حيث القيمة السوقية في العالم.

المركز الثالث: إنفيديا (Nvidia)

الدولة: الولايات المتحدة الأميركية

سنة التأسيس: 1993

الصناعة: التكنولوجيا وصناعة الرقائق

القيمة السوقية: 3.113 تريليونات دولار

الرئيس التنفيذي: جنسن هوانغ

تخطت القيمة السوقية لشركة "إنفيديا" الأميركية لصناعة الرقائق 3 تريليونات دولار للمرة الأولى على الإطلاق في الأسبوع الأول من شهر يونيو/حزيران المنصرم.

وارتفع سهم الشركة التي تتخذ من سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا مقرا لها بنسبة 147% تقريبا هذا العام، مضيفة حوالي 1.8 تريليون دولار مع الارتفاع الكبير في الطلب النهم على رقائقها المستخدمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وارتفع السهم 5.2% يوم الخامس من يونيو/حزيران 2024 لتغلق عند مستوى قياسي بلغ 1224.40 دولارا، وهذا ما دفع القيمة السوقية إلى أكثر من 3 تريليونات دولار وفق ما ذكرت الجزيرة نت في تقرير سابق لها.

لقد كانت الشركة دائما رائدة في تصنيع وحدات معالجة الرسومات المستقلة؛ وتعد وحدات معالجة الرسومات الخاصة بها جزءا لا يتجزأ من منصات الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل "شات جي بي تي" و"أوبن إيه آي" و"بارد" و"غوغل".

المركز الثاني: شركة آبل (Apple)

الدولة: الولايات المتحدة الأميركية

سنة التأسيس: 1976

الصناعة: التكنولوجيا

القيمة السوقية: 3.441 تريليونات دولار

الرئيس التنفيذي: تيم كوك

تشتهر الشركة بمنتجاتها الرائدة، مثل "آيفون"، و"آيباد" و"ماك"، و"ساعة آبل" وأجهزة حاسوب "ماك بوك" وغيرها من المنتجات التي تلقى إقبالا واسعا في مختلف أنحاء العالم.

وهي تدفع باستمرار حدود الابتكار التكنولوجي العالمي إلى الأمام. كما أن التزام الشركة بالابتكار والتصميم عالي الجودة جعلها شركة مفضلة للمستهلكين وشركة عملاقة بين أفضل الشركات من حيث القيمة السوقية في العالم.

المركز الأول: مايكروسوفت (Microsoft)

الدولة: الولايات المتحدة الأميركية

سنة التأسيس: 1975

الصناعة: التكنولوجيا

القيمة السوقية: 3.462 تريليونات دولار .

الرئيس التنفيذي الحالي: ساتيا ناديلا

تقدم شركة مايكروسوفت العديد من المنتجات والخدمات المبتكرة والمتطورة، ويمتد تأثير مايكروسوفت إلى ما هو أبعد من البرمجيات، مع مشاريع في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانتها كأكبر شركة من حيث القيمة السوقية في العالم.

وكان نظام التشغيل "ويندوز" الذي ابتكرته الشركة منذ فترة طويلة هو الخيار المفضل في سوق الأعمال. كما أن لديها مجموعة واسعة النطاق تتضمن مجموعة برامج "أوفيس" ومتصفح الويب "إيدج" وأجهزة الحاسوب الشخصية، وتمتلك مايكروسوفت أيضا "لينكدن" و "بينغ، وأزور" وغيرها.

ورأت الشركة أن سر نجاحها القادم هو الذكاء الاصطناعي فأولته تركيزا واهتماما كبيرا، وقد أدت شراكتها مع شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) والتي تمتلك حصة 49% من أسهمها وإنتاج برنامج شات "جي بي تي" (ChatGPT) إلى ارتفاع أسهمها لمستويات قياسية جديدة.

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أعلى 10 شركات قيمة في العالم