شغف الهنود بالذهب يتلاشى مع قفزات الأسعار

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية الهندية 24% في آخر 12 شهرا مدفوعة بصراعات الشرق الأوسط وأوكرانيا، فضلًا عن الرهانات الضخمة للمضاربين في الصين التي تفوقت على الهند كأكبر مستورد للذهب في العالم، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

أهمية ثقافية

وعلى الرغم من أهمية الذهب الثقافية الكبيرة في المهرجانات وحفلات الزفاف الهندوسية، تراجع الطلب على المجوهرات الذهبية في الهند 6% العام الماضي، وفقا لمجلس الذهب العالمي، مقارنة بزيادة 10% في الصين.

ومن المتوقع -حسب الصحيفة- أن تشهد أحجام المبيعات ركودا حتى مارس/آذار 2025، وذلك وفقا لشركة كريسيل، وهي شركة تحليلات هندية مملوكة لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني.

وسجلت شركة تيتان -وهي ذراع المجوهرات والأزياء التابعة لمجموعة تاتا صنز الهندية- أرباحا في الربع الرابع بلغت 7.9 مليارات روبية (95 مليون دولار)، أي أقل من تقديرات المحللين، وذلك بعد أن تضرر الطلب بسبب ارتفاع أسعار السبائك.

وقال السكرتير الوطني لجمعية السبائك والمجوهرات الهندية سوريندرا ميهتا: إنه رغم "شغف الهند بالذهب"، فإن التكاليف المتزايدة سيكون لها تأثير في العائلات قبل حفلات الزفاف.

وأضاف أن "أمامهم خياران؛ فإما شراء كميات أقل أو شراء عيارات أقل.. ولا أتوقع أن تتراجع الأسعار قريبا".

ومن المعروف أن الهنود يقومون بجمع الذهب قبل حفلات الزفاف بسنوات، مع توفير بعض الذهب على مدى أجيال، إلا أن الشراء في اللحظة الأخيرة غالبا ما يكون أمرا لا مفر منه.

إعادة تشكيل المجوهرات

ونقلت الصحيفة عن مؤسس موقع ويد مي غود "مهك ساجار شاهاني" قوله: إن الناس تلجأ إلى إعادة تشكيل المجوهرات القديمة نتيجة ارتفاع أسعار الذهب بصورة "جنونية"، على حد وصفه.

وقالت المؤسس المشارك لشركة ديفيا الراقية لتنظيم حفلات الزفاف فيثيكا أغاروال: إن ارتفاع تكاليف حفلات الزفاف منذ جائحة كوفيد يعني أنه "مهما كانت الأموال التي تنفقها، فإنها لن تصل إلى ما كانت عليه في السابق، إضافة إلى أن أسعار الذهب لا تساعد منظمي حفلات الزفاف.