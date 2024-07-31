قطر تحقق فائضا بـ712 مليون دولار بموازنتها في الربع الثاني

أعلنت قطر، اليوم الأربعاء، عن تحقيق موازنتها فائضا قدره 2.6 مليار ريال (712.2 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقالت وزارة المالية القطرية، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" بشأن البيانات الفعلية لموازنة قطر في الربع الثاني من عام 2024، إن "الفائض سيتم توجيهه لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي".

الإيرادات والنفقات

وأشارت الوزارة إلى أن:

إجمالي الإيرادات للربع الثاني من عام 2024 بلغ نحو 59.9 مليار ريال (16.4 مليار دولار)، منها 41.1 مليار ريال (11.25 مليار دولار) إيرادات النفط والغاز، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 18.7 مليار ريال (5.12 مليارات دولار)، بانخفاض نسبته 12.4% مقارنة بالربع الثاني من العام 2023.

إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الثاني من هذا العام بلغ نحو 57.3 مليار ريال (15.7 مليار دولار)، منها 16.5 مليار ريال (4.27 مليارات دولار) للرواتب والأجور، و21.2 مليار ريال (5.8 مليارات دولار) للمصروفات الجارية، في حين بلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 1.3 مليار ريال (356 مليون دولار)، والمصروفات الرأسمالية الكبرى 18.1 مليار ريال (5 مليارات دولار)، مما يمثل انخفاضا بنسبة 1.8% مقارنة بالربع الثاني من العام 2023.

سجلت الموازنة العام للدولة في الربع الثاني من عام 2024 فائضاً قدره 2.6 مليار ريال قطري، وسوف يتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي.#الموازنة_العامة_قطر pic.twitter.com/IABpwCbUYp — وزارة المالية (@MoF_Qatar) July 31, 2024

الربع الأول

وكانت قطر قد حققت خلال الربع الأول من العام الحالي فائضا بقيمة ملياري ريال (548.9 مليون دولار)، وتم توجيهه كذلك لتخفيض الدين العام، وفق البيانات التي أعلنتها وزارة المالية في مايو/أيار الماضي.

وقالت الوزارة -حينها- "بلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2024 نحو 53.4 مليار ريال (14.62 مليار دولار)، بانخفاض بنسبة 22.1%، مقارنة بالربع الأول من العام السابق".

وذكرت أن إجمالي الإنفاق العام بلغ نحو 51.4 مليار ريال (14.07 مليار دولار)، مما يمثل ارتفاعا بنسبة 5%، مقارنة بالربع الأول من العام السابق.