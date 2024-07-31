النفط يقفز والشيكل الإسرائيلي يهوي عقب اغتيال هنية

قفزت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في إيران، ليتسبب ذلك في تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، غير أن الأسعار ظلت تحت ضغط من المخاوف بشأن الطلب الضعيف في الصين. كذلك هوى الشيكل الإسرائيلي إلى قاع شهر.

أسعار التداول

وارتفع برميل خام برنت 2.28% إلى 80.42 دولارا في الأقرب تسليم للعقود الآجلة -وقت إعداد هذا التقرير- في حين زاد برميل خام غرب تكساس 2.53% إلى 76.62 دولارا.

وانخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 1.4% أمس، ليغلقا عند أدنى مستوياتهما في 7 أسابيع.

وقالت حركة حماس إن هنية استشهد إثر عملية اغتيال صهيونية استهدفت مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

جاء ذلك بعد يوم من زعم الحكومة الإسرائيلية أنها قتلت أكبر قائد لحزب الله في غارة جوية على بيروت أمس الثلاثاء ردا على هجوم صاروخي عبر الحدود على إسرائيل يوم السبت.

ووقع الهجوم الأخير على الرغم من جهود دبلوماسية يبذلها مسؤولون من الولايات المتحدة والأمم المتحدة لتجنب تصعيد كبير قد يوسع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وعلى صعيد منفصل، نفذت الولايات المتحدة ضربة في العراق أمس الثلاثاء مع تصاعد التوتر بالمنطقة.

غير أن برنت وخام غرب تكساس الوسيط في طريقهما لتسجيل خسارة شهرية في يوليو/تموز هي الأكبر لهما منذ 2023.

كما نقلت رويترز عن مذكرة للمحلل لدى آي جي، توني سيكامور، أن أسعار النفط انخفضت بسبب المخاوف المستمرة بشأن توقعات الطلب في الصين، والتفاؤل المستمر تجاه وقف إطلاق النار في غزة واستبعاد خروج "أوبك بلس" عن خطتها الحالية لبدء تخفيف التخفيضات اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك عندما تجتمع هذا الأسبوع.

ويؤثر في أسواق النفط تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وأكبر مساهم في نمو الطلب العالمي.

الشيكل يهوي

وفي سياق تأثيرات اغتيال هنية، تراجع -اليوم لأربعاء- سعر صرف الشيكل الإسرائيلي في التعاملات المبكرة إلى أدنى مستوى في شهر؛ إلى 3.77 أمام الدولار الأميركي.

وامتنع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن التصريح بشأن اغتيال هنية، قائلا "لا نعلق على هذه التقارير".

وفي التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، تراجع الشيكل إلى 3.77 أمام الدولار الواحد، نزولا من 3.75 شياكل في ختام جلسة أمس الثلاثاء، بحسب بيانات بنك إسرائيل ومنصات عالمية لأسعار الصرف.

وأسعار الصرف المسجلة في التعاملات المبكرة اليوم هي الأدنى منذ نهاية يونيو/حزيران الماضي.

والتراجع المسجل امتداد لتراجع آخر شهدته العملة الإسرائيلية في بداية التعاملات الأسبوعية الاثنين الماضي، بعد إعلان إسرائيل سقوط صاروخ على ملعب في مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، أسفر عن مقتل 12 شخصا، واتهمت حزب الله بالمسؤولية عنه مقابل نفي الحزب.

والجمعة، أغلق الشيكل الجلسة عند مستوى 3.65 أمام الدولار الواحد، قبل أن يصل إلى 3.75 شياكل للدولار في أول جلسة تداول بعد حادثة مجدل شمس.