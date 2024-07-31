اقتصاد السعودية يواصل الانكماش في الربع الثاني

واصل ناتج السعودية المحلي الإجمالي الانكماش في الربع الثاني من العام الحالي، مسجلا انخفاضا طفيفا للربع الرابع على التوالي مع استمرار تخفيضات إنتاج أوبك+.

وانكمش الناتج الاقتصادي للمملكة بنسبة 0.4% على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران 2024، وذلك وفقا للبيانات الأولية التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء. وجاء ذلك مدفوعا في المقام الأول بانكماش بنسبة 8.5% في قطاع النفط.

نتيجة أفضل

لكنّ نتيجة الربع الثاني من السنة الحالية أفضل من الانكماش بنسبة 1.7% المسجل خلال الربع الأول، إذ نما النشاط غير النفطي 4.4%، ارتفاعا من 3.4% سابقا.

وركزت السعودية خلال الفترة الماضية على توسيع الاقتصاد غير النفطي الذي يولّد فرص العمل لمعظم السكان.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد "كارلا سليم" قولها قبل إصدار البيانات: "نتوقع أن يكون هذا هو الربع الأخير من نمو قطاع الهيدروكربون السلبي العميق" مع بدء تبدد التأثيرات.

" الإحصاء " نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4% خلال الربع الثاني من عام 2024م.https://t.co/y14plA7ETe#واس_اقتصادي pic.twitter.com/whTGyho877 — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) July 31, 2024

ووفقًا لكبير خبراء الاقتصاد في الأسواق الناشئة في بلومبيرغ إيكونومكس "زياد داود"، فإن القطاعات غير النفطية السعودية تعتمد على أسعار النفط، فمع ارتفاع أسعار النفط تقوم السلطات بتعيين المزيد من الموظفين، مما يرفع مستوى الخدمات الحكومية، وهو نشاط غير نفطي.

وخفّض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي هذا العام إلى 1.7% من 2.6% في أبريل/نيسان.