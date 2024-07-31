إسرائيل.. رئيس بلدية صفد ينصح السياح بعدم القدوم

نصح رئيس بلدية صفد عاصمة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، يوسي كاكون، اليوم الأربعاء، السياح بعدم القدوم إلى المدينة هذا العام، على خلفية التوترات الأمنية.

وقال كاكون -في تصريحات لإذاعة محلية نقلتها القناة السابعة الإسرائيلية- "صفد لن تبدو مليئة بالسياح هذا العام مثل كل عام، ولا ننصح بالقدوم إلى هنا".

وأشار إلى "حالة عدم اليقين التي ترافقنا منذ عدة أشهر، وصلت إلى ذروة جديدة الليلة الماضية"، وأضاف "نحن نستعد لحدث جلل، ولدينا فجوة كبيرة في مسألة التحصين (من الصواريخ والطائرات المسيرة)..".

وأضاف "الافتقار إلى التحصين في المؤسسات التعليمية أقل إثارة للقلق، لأنه من الواضح أنه عندما يبدأ حادث أمني، سيتم إرسال جميع الطلاب إلى منازلهم".

خسائر كبيرة

والأسبوع الماضي، كشف اتحاد الفنادق في إسرائيل (اتحاد خاص يمثل 450 فندقا يعمل بها حوالي 42 ألف شخص) أنه في النصف الأول من عام 2024، تم تسجيل ما يقرب من 969 ألف مبيت سائح في الفنادق، بانخفاض قدره 81% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مشيرا إلى أن 10% من الفنادق تواجه خطرا حقيقيا بالإغلاق، والعديد منها على وشك الانهيار، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

وتشهد إسرائيل، لا سيما المنطقة الشمالية منها، تأهبا أمنيا شديدا، عقب إعلان الجيش اغتيال القيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر (الحاج محسن)، أمس الثلاثاء، في هجوم جوي على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، في حين قال حزب الله الأربعاء إن مصير شكر لا يزال مجهولا، مشيرا إلى وجوده في المبنى الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي.