إيرادات السياحة في المغرب ترتفع 1.6% في 5 أشهر

زادت إيرادات السياحة في المغرب 1.6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مسجلة ما قيمته 4.13 مليارات دولار، وفق ما أعلنته وزارة السياحة.

نمو متواصل

وقالت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور إن "عائدات السياحة تواصل نموها، وهو ما يتماشى مع توقعات الوزارة خلال العام الجاري".

وذكرت عمور أن المطلوب من الجهات الفاعلة "الحفاظ على تعبئة الجهود مع المهنيين والشركاء، والاستمرار في تطوير تجارب سياحية عالية الجودة وتقديم عروض جذابة ومدرة للدخل".

ودعت الوزيرة إلى تعزيز الانخراط في التجارب المحلية "حتى يتمكن السكان المحليون من الاستفادة أكثر من هذا الزخم".

وأعلن المغرب -في وقت سابق الشهر الماضي- ارتفاع عدد السياح الأجانب الذين زاروا المملكة بـ15% خلال أول 5 أشهر من 2024 إلى ‫5.9 ملايين منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية مايو/أيار الماضي.

وقالت وزيرة السياحة في بيان "يشكل استقبال 772 ألف سائح إضافي خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة (مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023) إنجازا استثنائيا للقطاع".

توقعات 2030

ويقول المغرب إن مخططه لإنعاش القطاع السياحي يتوقع استقبال 26 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.

وتعتبر السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي بالمغرب خلال 2023، بعد تحويلات المغتربين بالخارج البالغة قرابة 11.5 مليار دولار، وفق بيانات مكتب الصرف في المملكة.

وتواصل السياحة تحقيق تطور متواصل، خاصة بعدما حطمت عائدات القطاع لأول مرة 10 مليارات دولار عام 2023، إثر استقبال 14.5 مليون سائح.