تراجع مفاجئ في مبيعات ماكدونالدز لأول مرة منذ 3 سنوات

أعلنت شركة ماكدونالدز تسجيلها انخفاضا مفاجئا في مبيعاتها العالمية خلال الربع الثاني هذا العام، وهو أول تراجع لها في 13 ربعا، متأثرة بارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الصراع في الشرق الأوسط وتباطؤ تعافي النمو في الصين، بحسب ما أوردت رويترز.

مبيعات الربع

تراجعت مبيعات مطاعم ماكدونالدز في العالم خلال الربع الثاني من السنة بنسبة 1% إجمالا نتيجة الأداء في الأسواق كالتالي:

تراجعت مبيعات المطاعم في الولايات المتحدة 0.7% في الربع الثاني نتيجة تراجع عدد الزبائن.

انخفضت مبيعات المطاعم في الأسواق العالمية المدارة من قبل ماكدونالدز 1% بقيادة السوق الفرنسي.

هبطت المبيعات في الأسواق الدولية التي تدار فيها المطاعم عبر رخص بنسبة 1.3%، وذلك تحت "التأثير المستمر للحرب في الشرق الأوسط والمبيعات السلبية القابلة للمقارنة"، فضلا عن تراجع الأداء في السوق الصيني.

وتراجعت إيرادات الشركة في الربع الثاني بنسبة 0.12% إلى 6.49 مليارات دولار، في حين كانت توقعات السوق ترجح ارتفاعا للإيرادات بنسبة 0.5%.

وتراجع ربح السهم في الربع الثاني من السنة الحالية إلى 2.97 دولار من 3.17 دولارات في الربع الثاني من 2023، وذلك بعد أن انخفضت أرباح الشركة في الربع الثاني إلى 2.02 مليار من 2.31 مليار دولار في الربع الثاني من السنة الماضية.

وانخفضت أرباح أكبر سلسلة مطاعم للوجبات السريعة بالعالم في النصف الأول إلى 3.95 مليارات دولار من 4.11 مليارات دولار في النصف المقابل من 2023.

أثر التضخم

وأجبر التضخم المستمر المستهلكين من ذوي الدخل المنخفض على التحول إلى أطعمة أقل تكلفة داخل المنزل، مما حدا بسلاسل الوجبات السريعة مثل ماكدونالدز وبرغر كينغ وونديز وتاكو بيل إلى تقديم وجبات اقتصادية أقل سعرا لدعم المبيعات.

وشرعت ماكدونالدز في بيع وجبة بـ5 دولارات في يونيو/حزيران الماضي بمعظم مواقعها في الولايات المتحدة، وذكر المديرون التنفيذيون في الشركة أنهم يعملون مع شركائهم ممن يديرون العلامة التجارية لسلسلة المطاعم على تمديد هذا العرض إلى ما بعد أغسطس/آب المقبل، لجذب العملاء الذين قللوا زياراتهم إلى المطاعم.

ونقلت رويترز عن بريان ياربورو المحلل في شركة إدوارد جونز قوله "الضربة الأكبر لماكدونالدز هي أن المستهلك من ذوي الدخل المنخفض قلل بصورة واضحة الزيارات".

وتراجعت المبيعات في الأسواق الدولية -التي شكلت ما يقارب نصف إيراداتها لعام 2023- بنسبة 1.1% مدفوعة بالتراجع في فرنسا.

تأثيرات المقاطعة

وأثّر تعافٍ أبطأ من المتوقع في الصين والصراع بالشرق الأوسط في أداء قطاع الأعمال في ماكدونالدز، حيث يدير الشركاء المحليون المطاعم مع تراجع المبيعات 1.3% مقارنة بقفزة 14% قبل عام.

وفي المجمل، انخفضت المبيعات في هذه المنطقة 1.3% مقارنة بارتفاع بنسبة 14% في العام السابق.

وعانت شركات مثل ماكدونالدز وستاربكس من مقاطعة المستهلكين بسبب حرب غزة، والتي أثرت على مبيعاتها في أسواق الشرق الأوسط.

وكانت شركة ماكدونالدز الأميركية قد أعلنت أرباحا دون التوقعات خلال الربع الأول من السنة، وسجلت 1.93 مليار دولار، ارتفاعا من 1.8 مليار بالربع المقابل عام 2023.