الشيكل يتراجع أمام الدولار في أسرع هبوط منذ 3 أشهر

تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي إلى 3.73 أمام الدولار، من 3.65 شواكل في بداية تداول اليوم الاثنين، في أسرع هبوط للعملة الإسرائيلية منذ 3 أشهر على وقع مخاوف من تصعيد إسرائيل ضد حزب الله.

يأتي ذلك، بينما أعلنت شركات طيران عالمية اليوم تعليق رحلاتها إلى مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت، لفترات متباينة، خوفا من تصعيد محتمل بين إسرائيل وحزب الله.

الخوف يتزايد

وبدت أسواق المال الإسرائيلية تخشى توسع التوترات مع حزب الله إلى حرب شاملة، خاصة أن وزراء في الحكومة الإسرائيلية دعوا -في تصريحات سابقة لهم- للمضي في هذا الخيار.

وخلال وقت سابق اليوم أوردت القناة الـ12 الإسرائيلية أن شركات طيران لوفتهانزا والخطوط النمساوية، ألغتا رحلاتهما إلى إسرائيل، دون تحديد موعد لرفع قيود السفر.

والاثنين، قالت شركة لوفتهانزا، في بيان، إنها علقت رحلاتها إلى لبنان حتى 5 أغسطس/آب المقبل، وهو الموعد ذاته الذي أعلنته شركة الطيران السويسرية اليوم.

بينما أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية تعليق رحلاتها يومي الاثنين والثلاثاء إلى لبنان، بعد تأجيل رحلات تتبع خطوط الشرق الأوسط اللبنانية، وإلغاء رحلات كانت مجدولة اليوم، من ألمانيا وهولندا والسويد.