مصر توقع اتفاقيتين بـ340 مليون دولار لزيادة إنتاج النفط والغاز

وقّعت مصر اتفاقيتين مع شركات عالمية لضخ استثمارات بقيمة 340 مليون دولار لتعزيز إنتاج النفط والغاز في البحر المتوسط وخليج السويس.

وجرى توقيع اتفاق بإجمالي استثمارات 222 مليون دولار مع شركتي شل وبتروناس الماليزية، لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التي يمكن استخراجها من الغاز الطبيعي في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة، حسب بيان لوزارة البترول المصرية.

ويشمل الاتفاق الالتزام بحفر 3 آبار لإنتاج الغاز الطبيعي وإنشاء التسهيلات البحرية لوضع تلك الآبار على خريطة الإنتاج، بمعدل يتراوح بين 150 إلى 200 مليون قدم مكعب قبل نهاية العام الحالي.

وتم توقيع اتفاق آخر مع كايرون إنرجي لضخ 120 مليون دولار استثمارات لزيادة إنتاج البترول في خليج السويس، تلتزم الشركة بموجبه بحفر 9 آبار منها 3 آبار استكشافية لزيادة أعمال الاستكشاف والتي ستساهم في زيادة الإنتاج من نحو 21 ألف برميل خام يوميا إلى 26 ألف برميل خام يوميا.

وطرحت مصر مناقصة لشراء 5 شحنات فورية من الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول المقبل، حسبما نقلت رويترز يوم الجمعة الماضي عن مصدرين لم تسمهما.

طلب زائد

شهدت الأشهر القليلة الماضية مساعي من مصر للحصول على غاز طبيعي مسال لتغطية الطلب الزائد خلال شهور الصيف في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، وأرست أكبر مناقصة لها منذ سنوات بشراء 20 شحنة.

وتسعى الآن للحصول على 3 شحنات للتسليم إلى ميناء العين السخنة في 13 و14 أغسطس/آب و25 و26 أغسطس/آب و12 و13 سبتمبر/أيلول.

كما تطلب شحنتين للتسليم إلى ميناء العقبة في الثالث والرابع من سبتمبر/أيلول و21 و22 سبتمبر/أيلول.

وتعتمد مصر على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، لكن المعروض يتضاءل مع ارتفاع عدد سكانها البالغ 106 ملايين نسمة وتسارع التوسع العمراني الذي يزيد من الاحتياج للكهرباء، وذلك بخلاف الطلب على التبريد خلال الصيف الذي يرفع الاستهلاك.