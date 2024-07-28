بورصة إسرائيل تتراجع على وقع طبول حرب محتملة مع حزب الله

تراجعت بورصة تل أبيب خلال تعاملات اليوم على خلفية احتمال اندلاع الحرب على الجبهة الشمالية مع حزب الله في لبنان عقب اتهام إسرائيل إياه بالوقوف وراء سقوط صاروخ على ملعب كرة قدم في بلدة مجدل شمس الدرزية بالجولان المحتل.

وانخفض مؤشر "تي إيه 35" الرئيسي 1.71% إلى 2014.96 نقطة، وقت إعداد هذا التقرير، بعد أن كان تراجع إلى 2025 نقطة في وقت مبكر.

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وخسر سهم بنك هبوعليم 1.76% من قيمته مسجلا 3.45 شيكلات (0.94 دولار)، كما انخفض سهم بنك لئومي 2.16% إلى 3.26 شيكلات (0.89 دولار).

وتراجع سهم شركة ديليك للطاقة 4.31% إلى 61 شيكلا (16.67 دولارا)، وقت إعداد هذا التقرير.

تهديد

وهدد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بالرد على حزب الله اللبناني، رغم نفي الأخير مسؤوليته عن القصف.

وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن "حادثة مجدل شمس هي الأصعب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023″، أي منذ بدء الحرب على غزة.

وألمح هاغاري إلى أنّ قتلى الحادث من الطائفة الدرزية، وادّعى أن الحادث وقع نتيجة صاروخ أطلقه حزب الله، وأصاب ملعبا لكرة القدم، وسط مجدل شمس.

وقال "نجري تقييما مشتركا للوضع، ولا يوجد حاليا أي تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية".