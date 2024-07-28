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بورصة إسرائيل تتراجع على وقع طبول حرب محتملة مع حزب الله

The TA-25 Index is an important Israeli stock market index, computed by Tel Aviv Stock Exchange. It consists of the largest 25 companies in the TA-100
أغلب الأسهم القيادية في البورصة الإسرائيلية تراجعت على خلفية احتمال توسع الحرب إلى الجبهة الشمالية (شترستوك)
28/7/2024

تراجعت بورصة تل أبيب خلال تعاملات اليوم على خلفية احتمال اندلاع الحرب على الجبهة الشمالية مع حزب الله في لبنان عقب اتهام إسرائيل إياه بالوقوف وراء سقوط صاروخ على ملعب كرة قدم في بلدة مجدل شمس الدرزية بالجولان المحتل.

وانخفض مؤشر "تي إيه 35" الرئيسي 1.71% إلى 2014.96 نقطة، وقت إعداد هذا التقرير، بعد أن كان تراجع إلى 2025 نقطة في وقت مبكر.

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وخسر سهم بنك هبوعليم 1.76% من قيمته مسجلا 3.45 شيكلات (0.94 دولار)، كما انخفض سهم بنك لئومي 2.16% إلى 3.26 شيكلات (0.89 دولار).

وتراجع سهم شركة ديليك للطاقة 4.31% إلى 61 شيكلا (16.67 دولارا)، وقت إعداد هذا التقرير.

تهديد

وهدد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بالرد على حزب الله اللبناني، رغم نفي الأخير مسؤوليته عن القصف.

وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن "حادثة مجدل شمس هي الأصعب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023″، أي منذ بدء الحرب على غزة.

وألمح هاغاري إلى أنّ قتلى الحادث من الطائفة الدرزية، وادّعى أن الحادث وقع نتيجة صاروخ أطلقه حزب الله، وأصاب ملعبا لكرة القدم، وسط مجدل شمس.

وقال "نجري تقييما مشتركا للوضع، ولا يوجد حاليا أي تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية".

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالة الأناضول