استطلاع: 53% من سكان بريطانيا يشعرون بأنهم أكثر فقرا

كشف استطلاع جديد أن 53% من سكان بريطانيا يشعرون بأنهم صاروا أكثر فقرا الآن مما كانوا عليه قبل 5 أعوام.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم، بأن 6 من كل 10 ممن شملهم الاستطلاع (بنسبة 59%) قالوا إنهم يتوقعون أن تعطي الحكومة الجديدة الأولوية لتطبيق إجراءات لتعزيز رفاهيتهم المالية الشخصية، بصورة ملموسة.

ويعتقد 67% من الأسر أنه يجب بحث سبل لجعل القيادة أقل تكلفة وبأسعار معقولة، حسبما ورد في الاستطلاع الذي شمل 6000 شخص في أنحاء بريطانيا، والذي أجري لصالح موقع (كومبير ذا ماركت) الإلكتروني البريطاني المعني بالمقارنة بين الأسعار داخل بريطانيا.

ويشعر 42% من السائقين بأنهم أقل قدرة على تحمل تكاليف التأمين على السيارات، بالمقارنة مع الوضع الذي كانوا عليه قبل 5 أعوام.

ومن أجل تغطية تكاليف التأمين على السيارات، قال 27% ممن شكلهم الاستطلاع إنهم قللوا الإجازات التي يحصلون عليها، وقلل 25% منهم من تناول الطعام في الخارج وخفض 18% منهم من طلبات البقالة.

التضخم

يشار إلى أن معدل التضخم في بريطانيا استقر عند 2% الشهر الماضي متحديا التوقعات بتراجع طفيف، وفق البيانات الصادرة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكان خبراء اقتصاد قد رجحوا، في استطلاع، أن يتراجع تضخم أسعار المستهلكين إلى 1.9% في يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي من 2% في مايو/أيار السابق له، عندما وصل التضخم إلى هدف البنك المركزي للمرة الأولى منذ ما يقرب من 3 سنوات.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر، أن الاقتصاد البريطاني ارتفع 0.4% في مايو/أيار الماضي، وهي وتيرة أسرع من المتوقع.

ويقول رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر إنه سيعيد بريطانيا إلى وتيرة نمو في حدود 2.5%، كما كانت تشهد في السنوات الأولى من القرن الحالي من خلال مجموعة من الإصلاحات لنظام التخطيط المشدد الذي كبح نشاط بناء المنازل والبنية التحتية الجديدة، ودعم القطاعات الإستراتيجية، وتوفير الاستقرار السياسي اللازم لجذب المستثمرين.

لكن هذه العملية تستغرق سنوات، مما يترك الحكومة تحت رحمة التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل في الوقت الراهن.

وتنبأت التوقعات الرسمية التي اعتمدت عليها خطط الضرائب والإنفاق لحكومة المحافظين السابقة بنمو اقتصادي 0.8% للعام 2024.