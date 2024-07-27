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عُمان تبدأ إنشاء قاطرة جديدة للغاز المسال

سلطنة عُمان تعلن إنشاء قاطرة جديدة للغاز الطبيعي المسال بولاية صور المصدر:وكالة الانباء العمانية
القاطرة الجديدة سترفع إنتاج السلطنة من الغاز المسال إلى 15.2 مليون طن متري سنويا (العمانية)
27/7/2024

أفادت وكالة الأنباء العُمانية (العمانية) -اليوم السبت- بأن السلطنة بدأت إنشاء قاطرة جديدة للغاز الطبيعي المسال بمدينة صور الساحلية بسعة إنتاجية سنوية تقدر بـ 3.8 ملايين طن متري.

وسيرفع المشروع الجديد إنتاج السلطنة من الغاز المسال إلى 15.2 مليون طن متري سنويا عند اكتمال المشروع.

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وقالت "العمانية" إن من المقرر اكتمال القاطرة ودخولها مرحلة التشغيل العام 2029.

وأضافت "من المؤمل أن تسهم (القاطرة) في تعزيز الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته وتمكن من الاستغلال الأمثل للاحتياطات المتوفرة".

ونقلت الوكالة عن وزير الطاقة والمعادن سالم بن ناصر العوفي قوله إن "خطة تدشين قاطرة جديدة تمثل إضافة محورية للإستراتيجية التي تنتهجها السلطنة في استدامة مكانتها بصفتها موردا مهمًا ومصدرا رئيسا وآمنا وموثوقًا للطاقة عالميًّا".

وأضافت الوزير أن القاطرة الجديدة سيتم إنشاؤها بجانب القاطرات الحالية بمجمع قلهات للغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعزز تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية.

المصدر : وكالات