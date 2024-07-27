عُمان تبدأ إنشاء قاطرة جديدة للغاز المسال

أفادت وكالة الأنباء العُمانية (العمانية) -اليوم السبت- بأن السلطنة بدأت إنشاء قاطرة جديدة للغاز الطبيعي المسال بمدينة صور الساحلية بسعة إنتاجية سنوية تقدر بـ 3.8 ملايين طن متري.

وسيرفع المشروع الجديد إنتاج السلطنة من الغاز المسال إلى 15.2 مليون طن متري سنويا عند اكتمال المشروع.

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وقالت "العمانية" إن من المقرر اكتمال القاطرة ودخولها مرحلة التشغيل العام 2029.

وأضافت "من المؤمل أن تسهم (القاطرة) في تعزيز الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته وتمكن من الاستغلال الأمثل للاحتياطات المتوفرة".

سلطنة #عُمان تعلن البدء في إنشاء قاطرة جديدة للغاز الطبيعي المسال بالمجمع الصناعي في قلهات بولاية #صور، بسعة إنتاجية سنوية تقدر بـ 3.8 مليون طن متري؛ ما سيرفع إنتاج سلطنة عُمان من الغاز المسال إلى 15.2 مليون طن سنويًّا. #العُمانية pic.twitter.com/3u5csQrb0M — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) July 27, 2024

ونقلت الوكالة عن وزير الطاقة والمعادن سالم بن ناصر العوفي قوله إن "خطة تدشين قاطرة جديدة تمثل إضافة محورية للإستراتيجية التي تنتهجها السلطنة في استدامة مكانتها بصفتها موردا مهمًا ومصدرا رئيسا وآمنا وموثوقًا للطاقة عالميًّا".

وأضافت الوزير أن القاطرة الجديدة سيتم إنشاؤها بجانب القاطرات الحالية بمجمع قلهات للغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعزز تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية.