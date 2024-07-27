اقتصاد|الولايات المتحدة الأميركية

تقرير: رئاسة ترامب قد تؤدي لهبوط أسعار النفط

2024 Republican National Convention - - WISCONSIN, UNITED STATES - JULY 18: Former US President Donald Trump attend the Republican National Convention (RNC) since surviving an attempted assassination at the Fiserv Forum in Milwaukee, Wisconsin, United States on July 18, 2024. Former US President Donald Trump formally accepted the Republican Party’s nomination as its presidential candidate in his first speech since surviving an attempted assassination. During a campaign rally in Pennsylvania on Saturday, a lone 20-year-old gunman opened fire on Trump during the campaign rally, striking him in his right ear and critically injuring two rally goers and killing a third.
الخطر الرئيسي الذي يثير احتمالات زيادة الأسعار في ظل رئاسة ترامب يتمثل في الضغط على إيران (الأناضول)
27/7/2024

قالت مجموعة سيتي غروب -في مذكرة بحثية- إن رئاسة دونالد ترامب قد يكون لها تأثير هبوطي على أسعار النفط بسبب تضافر مجموعة من العوامل من بينها الرسوم الجمركية والسياسات الملائمة والمشجعة للقطاع، والضغط على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها لضخ مزيد من الخام في السوق.

وقال محللون إن "ترامب قد يتراجع عن السياسات البيئية، لكن من غير المرجح إلى حد كبير إلغاء (قانون خفض التضخم) بسبب تأثيراته الإيجابية في الولايات التي تصوت لصالح الجمهوريين".

وأضافوا أن الخطر الرئيسي الذي يثير احتمالات زيادة الأسعار في ظل رئاسة ترامب يتمثل في الضغط على إيران، على الرغم من محدودية هذا التأثير. وإذا تبنى ترامب مرة أخرى حملة "أقصى ضغط" على طهران، فقد تتراجع الصادرات الإيرانية بما يتراوح بين 500 و900 ألف برميل يوميا.

وتخلى الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأحد عن مسعى إعادة انتخابه، وأبدى تأييده لترشيح نائبته كامالا هاريس في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني بعد ضغوط متزايدة من زملائه بالحزب الديمقراطي.

وقال محللون في سيتي غروب "إدارة هاريس قد تكون مشابهة لإدارة بايدن أو إلى يسارها قليلا".

وتراجعت العقود الآجلة للنفط بنحو 1.5% أمس الجمعة لينهي الأسبوع على انخفاض بسبب ضعف الطلب من الصين وزيادة الآمال في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على غزة، مما قد يخفف التوتر بالشرق الأوسط وما يصاحب ذلك من مخاوف بشأن الإمدادات.

المصدر : رويترز