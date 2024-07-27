تقرير: رئاسة ترامب قد تؤدي لهبوط أسعار النفط

قالت مجموعة سيتي غروب -في مذكرة بحثية- إن رئاسة دونالد ترامب قد يكون لها تأثير هبوطي على أسعار النفط بسبب تضافر مجموعة من العوامل من بينها الرسوم الجمركية والسياسات الملائمة والمشجعة للقطاع، والضغط على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها لضخ مزيد من الخام في السوق.

وقال محللون إن "ترامب قد يتراجع عن السياسات البيئية، لكن من غير المرجح إلى حد كبير إلغاء (قانون خفض التضخم) بسبب تأثيراته الإيجابية في الولايات التي تصوت لصالح الجمهوريين".

وأضافوا أن الخطر الرئيسي الذي يثير احتمالات زيادة الأسعار في ظل رئاسة ترامب يتمثل في الضغط على إيران، على الرغم من محدودية هذا التأثير. وإذا تبنى ترامب مرة أخرى حملة "أقصى ضغط" على طهران، فقد تتراجع الصادرات الإيرانية بما يتراوح بين 500 و900 ألف برميل يوميا.

وتخلى الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الأحد عن مسعى إعادة انتخابه، وأبدى تأييده لترشيح نائبته كامالا هاريس في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني بعد ضغوط متزايدة من زملائه بالحزب الديمقراطي.

وقال محللون في سيتي غروب "إدارة هاريس قد تكون مشابهة لإدارة بايدن أو إلى يسارها قليلا".

وتراجعت العقود الآجلة للنفط بنحو 1.5% أمس الجمعة لينهي الأسبوع على انخفاض بسبب ضعف الطلب من الصين وزيادة الآمال في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على غزة، مما قد يخفف التوتر بالشرق الأوسط وما يصاحب ذلك من مخاوف بشأن الإمدادات.