النفط يهبط 1.5% ويختتم الأسبوع على انخفاض

تراجعت العقود الآجلة للنفط بنحو 1.5% أمس الجمعة لينهي الأسبوع على انخفاض بسبب ضعف الطلب من الصين وزيادة الآمال في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على غزة، مما قد يخفف التوتر في الشرق الأوسط وما يصاحب ذلك من مخاوف بشأن الإمدادات.

وانخفض سعر خام برنت 1.5% لتصل عند التسوية إلى 81.13 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.4% إلى 77.16 دولارا للبرميل.

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وتراجع برنت بأكثر من 1% على مدى الأسبوع، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من 3%.

وقال جورج خوري رئيس قسم الأبحاث والتعليم لدى شركة "سي إف إي" "دعمت بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي التي جاءت أفضل من المتوقع سوق النفط الخام في البداية، لكن هذه المكاسب بددتها المخاوف المتعلقة بتراجع الطلب الصيني على النفط".

وقبل أيام، أظهرت بيانات انخفاض إجمالي واردات الصين من زيت الوقود 11% في النصف الأول من العام الجاري، مما أثار مخاوف إزاء توقعات الطلب من الصين.

مخاوف من دورة انكماشية للاقتصاد الصيني

وقال بوب يوجر مدير إدارة العقود الآجلة للطاقة لدى "ميزوهو" في نيويورك إن "الطلب الصيني يتجه نحو التدهور هنا، كما أن أسعار النفط الخام تتجه نحو الانخفاض".

وأضاف أن الاقتصاد الصيني يواجه خطر الدخول في دورة انكماشية، مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بسبب تراجع الطلب.

ومن المتوقع أن يتراجع الطلب الأميركي على النفط مع استعداد مصافي التكرير الأميركية لخفض الإنتاج بسبب اقتراب نهاية موسم الإجازات الصيفية في أوائل سبتمبر/أيلول المقبل.