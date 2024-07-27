أزمة كافيين.. عشاق القهوة أمام تحدي ارتفاع الأسعار

إذا كنت من عشاق أو مدمني القهوة، فإن عاداتك اليومية مع المعشوقة السمراء قد تتغير بشكل كبير، حيث قالت وكالة بلومبيرغ إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار القهوة عالميا أكثر بسبب انقطاع الإمدادات من المنتجين الرئيسيين مثل فيتنام والبرازيل.

وكانت الأسعار -وفقا للوكالة- قد ارتفعت لكل من حبوب أرابيكا الفاخرة وحبوب روبوستا الصديقة للميزانية بسبب زيادة التكاليف عبر سلسلة التوريد الخاصة بهما.

وقد قام العديد من بائعي القهوة برفع الأسعار بالفعل، ويحذرون من أن المزيد من الزيادات وشيكة.

زيادات الأسعار في جميع المجالات

وقامت شركة "جيه إم سماكر" -التي تمتلك علامات تجارية للقهوة مثل "فلوغرز" و"كفي باستيلو"- بزيادة الأسعار هذا الصيف.

بينما أوقفت سلسلة "بري آ مانجيه" اشتراكاتها بالقهوة في المملكة المتحدة، والتي تسمح بما يصل إلى 5 أكواب يوميًا.

ورفعت شركة "فاريتي كوفي روسترز" في مدينة نيويورك أسعار مبيعات التجزئة بنحو 5%، وهي أول زيادة لها منذ 5 سنوات.

وقال باتريك جرزيليفسكي مدير إنتاج القهوة في فاريتي للوكالة "لقد قمنا بالتفكير 3 مرات قبل أن نضغط على الزناد". وأضاف "لكن هذا ليس شيئًا يمكن لأي شخص تجنبه بعد الآن".

تحديات سلسلة التوريد

وصلت أسعار حبوب روبوستا، المفضلة للقهوة سريعة التحضير، إلى أعلى أسعارها منذ السبعينيات، في حين وصلت حبوب أرابيكا إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين وفقا لبلومبيرغ.

وأدى الجفاف في فيتنام والطقس الجاف في البرازيل إلى انخفاض كبير في إنتاجية المحاصيل.

وكانت الفجوة بين أسعار العقود الآجلة لروبوستا وأرابيكا في أضيق حالاتها، مما يجبر الشركات على استخدام النوع الأخير ذي الجودة الأقل بدلا من الأول لخفض التكاليف.

وعلق مايكل كابوس من شركة "داون إيست كوفي روسترز" قائلاً "إن إستراتيجية محاولة العثور على مكونات أرخص وأقل تكلفة للمزيج لم تعد ناجحة بعد الآن".

أسواق ناشئة واعتبارات أخلاقية

وتقول بلومبيرغ إن الطلب المتزايد في أسواق مثل الصين، والضغط من أجل دفع أجور أكثر عدالة للمزارعين، يؤدي أيضًا إلى ارتفاع الأسعار.

وتشجع الأرباح المرتفعة المزارعين على مواصلة زراعة القهوة والاستثمار في جعل المحاصيل أكثر مرونة. وسوف تتطلب لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي قريبًا -وفقا لبلومبيرغ- تقديم دليل على أن الحبوب لم تتم زراعتها في الأراضي التي أزيلت منها الغابات مؤخرًا، مما يؤدي إلى تشديد الإمدادات بشكل أكبر.

وأشار توماس أروجو من "ستون إكس" لبلومبيرغ إلى أن المشترين "يبحثون في وقت أبكر مما يفعلون عادةً وبكميات أكبر لأنهم بحاجة إلى توصيل تلك القهوة إلى أوروبا الآن قبل بدء عملية الإزالة".

التأثير على المستهلك النهائي

وبحسب بلومبيرغ يشعر المستهلكون بالضيق، حيث تبلغ تكلفة قهوة ديمبولا في سنغافورة الآن 5.90 دولارات سنغافورية (4.38 دولارات أميركية) مقابل القهوة البيضاء المسطحة (فلات وايت) في حين رفعت شركة "ويرز فريدز" في لندن سعر المشروب البارد إلى 3.60 جنيهات إسترلينية (4.65 دولارات أميركية).

وفي مقهى "بلو بوتل" بالقرب من سنترال بارك في نيويورك، تبلغ تكلفة كوب اللاتيه الحلو سعة 16 أونصة 8.25 دولارات، أو 9.25 دولارات مع حليب اللوز.

وعلى الرغم من محاولتها تجنب تمرير التكاليف إلى العملاء، اعترفت شركة نستله -التي تمتلك شركة بلو بوتل- بأنها اضطرت إلى إجراء بعض الزيادات في الأسعار.

وقال بريت هاوس من كلية كولومبيا للأعمال أن "كل شخص لديه حدود. في ظل الأسعار المرتفعة اليوم، قد يبدأ المتسوقون في استبدال مشروبات الإسبريسو المصنوعة من الحليب المبخر بالقهوة المقطرة لخفض السعر إلى ما يقرب من 3 دولارات للقطعة الواحدة".

إستراتيجيات التكيف مع الأسعار

وتمكنت بعض الشركات التي اشترت الحبوب مسبقًا من تجنب الارتفاع الفوري في الأسعار، وفقا لبلومبيرغ.

وعادةً ما تقوم ستاربكس بتثبيت أسعار القهوة الخضراء قبل 9 إلى 18 شهرًا مقدمًا، مما يمنحها بعض الحماية ضد التقلبات. لكن المتاجر الصغيرة تفتقر إلى هذه المرونة.

وقالت هازل دي لوس رييس من شركة "غمبشن كوفي" لبلومبيرغ "لم أكن ملتصقًا بمؤشر أسعار السلع الأساسية للقهوة أبدًا كما كنت في الأشهر القليلة الماضية، أفعل ذلك كل يوم". ورفعت "غمبشن" الأسعار بنحو 10% العام الماضي، وقد تضطر إلى زيادتها مرة أخرى قريبًا.

تحضير القهوة منزليا لمواجهة الغلاء

ومع ارتفاع أسعار المقاهي، يختار عدد أكبر من المستهلكين تحضير القهوة في المنزل. حيث قفزت أحجام مبيعات محلات البقالة من الإسبريسو والقهوة المركزة بشكل حاد في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، تحذر مجموعة صناعة القهوة البرازيلية "آبيك" من العلامات التجارية الرخيصة غير المعروفة، والتي قد تحتوي على قشور وفروع ونفايات من نباتات أخرى، في وقت حددت وزارة الزراعة البرازيلية مؤخرًا 19 علامة تجارية مزورة للقهوة على الرفوف.

ومع استمرار ارتفاع تكلفة القهوة، تقول بلومبيرغ إنه يتعين على المستهلكين وتجار التجزئة على حد سواء التغلب على تحديات ارتفاع الأسعار واضطرابات سلسلة التوريد.

وفي الوقت الحالي، أصبح تناول فنجان القهوة اليومي عادة باهظة الثمن بشكل متزايد.