قالت شركة باوشان للحديد والصلب (باوستيل) -أكبر شركة صينية مدرجة في البورصة للحديد والصلب- أمس الخميس إنها ستزيد استثماراتها في مشروع مشترك لتصنيع ألواح الفولاذ في السعودية إلى أكثر من المثل لتصل إلى مليار دولار ارتفاعا من نحو 437.5 مليون دولار.

وقالت باوستيل في وثيقة منفصلة قدمتها إلى بورصة شنغهاي إنها ستقلص ضمانات الأصول الإضافية لتمويل المشروع المشترك إلى نحو 1.1 مليار دولار من 1.3 مليار دولار.

ووقعت باوستيل -التابعة لمجموعة باوو الصينية للصلب أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم- اتفاقيات في مايو/أيار 2023 مع شركة أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي لتأسيس مشروع مشترك لتصنيع الألواح الفولاذية.

وتمتلك باوستيل 50% في المشروع المشترك، في حين تبلغ حصة أرامكو 25% بما يساوي أيضا حصة صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية المستهدفة للمشروع المشترك 2.5 مليون طن من الحديد المختزل المباشر و1.5 مليون طن من صفائح الفولاذ.

ويستهدف المشروع في الأساس تلبية احتياجات السوق السعودية، مع وجود خطط للتصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية غداة توقيع اتفاق إقامة المشروع قبل أكثر من سنة.

ويتماشى هذا الاستثمار مع مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق قدرات القطاعات والصناعات الإستراتيجية التي تُسهم في تنويع الاقتصاد المحلي.