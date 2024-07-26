اقتصاد|السعودية

عملاق صيني يزيد استثماراته في ألواح الفولاذ بالسعودية

نجح فريق من المهندسين المصريين في إعادة استغلال فضلات عملية تصنيع الصلب وتحويلها إلى حديد. (شترستوك)
الطاقة الإنتاجية السنوية المستهدفة للمشروع المشترك تبلغ 2.5 مليون طن (شترستوك)
26/7/2024

قالت شركة باوشان للحديد والصلب (باوستيل) -أكبر شركة صينية مدرجة في البورصة للحديد والصلب- أمس الخميس إنها ستزيد استثماراتها في مشروع مشترك لتصنيع ألواح الفولاذ في السعودية إلى أكثر من المثل لتصل إلى مليار دولار ارتفاعا من نحو 437.5 مليون دولار.

وقالت باوستيل في وثيقة منفصلة قدمتها إلى بورصة شنغهاي إنها ستقلص ضمانات الأصول الإضافية لتمويل المشروع المشترك إلى نحو 1.1 مليار دولار من 1.3 مليار دولار.

ووقعت باوستيل -التابعة لمجموعة باوو الصينية للصلب أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم- اتفاقيات في مايو/أيار 2023 مع شركة أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي لتأسيس مشروع مشترك لتصنيع الألواح الفولاذية.

SHANGHAI, CHINA - APRIL 19, 2023 - The booth of Baosteel is seen at the 2023 Shanghai Auto Show in Shanghai, China, April 19, 2023. May 2, 2023 - China's Baosteel signed a cooperation agreement with Saudi Arabian Oil Company, Saudi Arabian state oil Company, and Saudi sovereign wealth fund PIF on May 1 to build the world's first green and low-carbon full-process thick plate plant in Raskhair Port Industrial City, a special economic zone in eastern Saudi Arabia. The plant will be put into operation by the end of 2026, with an estimated annual output of 2.5 million tons of direct reduced iron and 1.5 million tons of thick plate. It is also Baosteel's first overseas full-process production base. (Photo credit should read CFOTO/Future Publishing via Getty Images)
تمتلك باوستيل 50% في المشروع المشترك، في حين تبلغ حصة أرامكو 25% بما يساوي أيضا حصة صندوق الاستثمارات العامة (غيتي)

وتمتلك باوستيل 50% في المشروع المشترك، في حين تبلغ حصة أرامكو 25% بما يساوي أيضا حصة صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية المستهدفة للمشروع المشترك 2.5 مليون طن من الحديد المختزل المباشر و1.5 مليون طن من صفائح الفولاذ.

ويستهدف المشروع في الأساس تلبية احتياجات السوق السعودية، مع وجود خطط للتصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية غداة توقيع اتفاق إقامة المشروع قبل أكثر من سنة.

ويتماشى هذا الاستثمار مع مستهدفات صندوق الاستثمارات العامة لإطلاق قدرات القطاعات والصناعات الإستراتيجية التي تُسهم في تنويع الاقتصاد المحلي.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء السعودية (واس)