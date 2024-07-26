قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين -اليوم الجمعة- إن الاتحاد الأوروبي سيحول 1.5 مليار يورو (1.63 مليار دولار) من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.

وجمدت الدول الغربية ما يقرب من 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية بعد أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

والشهر الماضي، وافقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على استخدام الفوائد التي تدرها الأصول الروسية المجمدة لدعم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد موسكو. وتعهدت روسيا باتخاذ إجراءات قانونية.

وقالت فون دير لاين على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "اليوم نحوّل 1.5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى الدفاع عن أوكرانيا وإعادة إعمارها. ما من إشارة أو استخدام أفضل لأموال الكرملين من جعل أوكرانيا وكل أوروبا مكانا أكثر أمانا للعيش".

وشكر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال الاتحاد الأوروبي، وقال "هذه مساهمة كبيرة في الدفاع عن أوكرانيا وإعادة إعمارها. معا، نحول المحنة إلى منحة ونجعل أوروبا أكثر أمانا وقدرة على الصمود".

وردت روسيا قائلة إنها ستدرس بعناية كيفية الرد على تحويل عائدات أصولها المجمدة إلى أوكرانيا.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، في اتصال مع الصحفيين، إن خطوة الاتحاد الأوروبي "غير قانونية"، وإن روسيا ستتخذ "إجراءات مدروسة بعناية".

وأضاف "هذه الخطوات التي تتخذها المفوضية الأوروبية لن تمر دون رد".

وهددت موسكو مرارا بالرد على أي استخدام لأصولها المجمدة لتمويل أوكرانيا.