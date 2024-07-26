قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن بلاده ستعمل على تعزيز إنتاجها السنوي من المركبات الكهربائية ليبلغ مليون سيارة من خلال حزمة بـ5 مليارات دولار.

وأضاف أردوغان –بينما كان يتحدث في إسطنبول- أن أنقرة ستكشف عن حزم تحفيز أخرى لمجالات التكنولوجيا المتقدمة بإجمالي 30 مليار دولار.

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وقال "بينما ننفذ بحزم برنامجنا الاقتصادي، نتخذ أيضا الخطوات اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار لدينا، ونسعى جاهدين لنقل الزخم الذي حققناه في الصناعات الدفاعية إلى مجالات أخرى ذات تقنية فائقة".

وتابع أن تركيا سبق أن مهدت الطريق لشركات تصنيع المركبات الكهربائية للاستثمار في تركيا، وبالتحديد من خلال موافقة شركة "بي واي دي" (BYD) -أضخم منتج للمركبات الكهربائية في الصين- على بناء مصنع بمليار دولار في البلاد.

وأشار الرئيس التركي إلى أن أنقرة ترغب أيضا في أن تكون لاعبا رئيسيا في هذا المجال على المدى الطويل، وقال "نتبنى حزمة محفزات بـ5 مليارات دولار في هذا المجال لزيادة طاقة الإنتاج السنوي لدينا إلى ما لا يقل عن مليون وحدة".

وأكد أن الحكومة تخطط لحزمة محفزات أخرى بـ5 مليارات دولار لبناء مصنع لرقائق أشباه الموصلات.

وأضاف "يهدف مسعانا في مجال البطاريات إلى أن نصبح قاعدة إنتاج إقليمية ببناء قدرة تبلغ 80 غيغاوات ساعة بحلول 2030″، مشيرا إلى أنه المقرر إطلاق حزمة حوافز بقيمة 4.5 مليارات دولار من أجل هذا أيضا.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا ستقدم منحا بقيمة 2.5 مليار دولار لدعم منشآت خلايا شمسية بقدرة تصل إلى 15 غيغاوات، وأن الحكومة خصصت 1.7 مليار دولار أخرى لتصنيع المكونات الضرورية لتوليد الطاقة من الرياح.

وقال إن تركيا تهدف مع وجود كل هذه المحفزات إلى جذب استثمارات قطاع خاص بما لا يقل عن 20 مليار دولار، مضيفا أن أنقرة ستعلن مزيدا من التفاصيل قريبا.

5.6 مليارات دولار صادرات السيارات

في السياق ذاته، أظهرت بيانات لاتحاد أولوداغ لمصدري صناعة السيارات -اليوم الجمعة- أن قيمة صادرات تركيا من السيارات بلغت نحو 5.6 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2024، بارتفاع 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت المعطيات إلى أن صادرات المركبات الخاصة شكلت 31.9% من المبيعات الخارجية لصناعة السيارات وقطع الغيار البالغة 17.7 مليار دولار بين شهري يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران الماضيين.

وحسب وجهات التصدير

تصدرت فرنسا قائمة المستوردين بـ1.16 مليار دولار

تلتها إيطاليا بـ.710.3 ملايين دولار

ثم المملكة المتحدة بـ692 مليون دولار.

يشار إلى أن تركيا تشهد طفرة غير مسبوقة في مبيعات السيارات الكهربائية، بعدما سجلت زيادة بنسبة 257.3% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وبلغت المبيعات خلال الفترة ذاتها 27.6 ألف سيارة، مما رفع حصة السيارات الكهربائية بالسوق إلى أكثر من 7%.