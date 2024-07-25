أكبر 10 دول منتجة للتين في العالم.. دول عربية وإسلامية بالمقدمة

التين فاكهة صيفية لذيذة تحمل فوائد عديدة، ويزداد الإقبال على تناولها في مختلف دول العالم.. في هذا التقرير نتعرف على أكبر منتجي ومصدري ومستوردي هذه الفاكهة.

سوق التين الطازج عالميا

يوضح تقرير صادر عن مؤسسة "فيوتشر ماركت إنسايت" عن سوق التين الطازج في العالم أن الأشخاص الذين يطلبون أطعمة صحية تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم يزيدون من الطلب على التين الطازج.

وتعد دول منطقة البحر الأبيض المتوسط، الدول الأكثر إنتاجا للتين الطازج في العالم بسبب العوامل المناخية الملائمة، ويلقى التين الذي تنتجه دول المنطقة إقبالا كبيرا بفضل محتواه الغني بالفيتامينات والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة، حيث أصبح التين الطازج المزروع داخل منطقة البحر الأبيض المتوسط مطلوبا بشدة في مختلف دول العالم.

وبلغ حجم سوق التين الطازج عالميا 1.3 مليار دولار أميركي عام 2022 وفق ما ذكرت منصة "غلوبال ماركت إنسايت".

وارتفع حجم السوق إلى نحو 1.45 مليار دولار عام 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمته 2.38 مليار دولار أميركي بحلول عام 2033 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5% خلال هذه الفترة وفق ما ذكرت منصة "فيوتشر ماركت إنسايت".

وتشمل العوامل الرئيسية التي تدفع نمو السوق وفق ما ذكرت منصة "ميديم":

زيادة الوعي بالأكل الصحي

ارتفاع الدخول المتاحة

توسيع قنوات التوزيع

التين المجفف

نظرا لأن المناخ الإقليمي في دول البحر الأبيض المتوسط ​​متقلب إلى حد كبير، وبما أن التين فاكهة موسمية، فإن أي ظروف مناخية معاكسة يمكن أن تؤثر سلبا على زراعة هذه الفاكهة، ويمكن أن تؤثر أيضا على جودتها.

كما أن التين الطازج عرضة للأمراض، وبالتالي فإن تأثير المناخ على الإنتاج هو عامل رئيسي يؤثر على العرض كما ذكرت "فيوتشر ماركت إنسايت" في تقريرها آنف الذكر.

ولهذا تلجأ العديد من الدول المنتجة للتين إلى تجفيفه لتسهيل تخزينه وإطالة فترة صلاحيته، كما يملك التين المجفف خصائص غذائية غنية لا تقل عن التين الطازج، إذ إنه غني بالبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم كمية السكر الممتصة في الجسم بعد تناول الطعام، و يعتبر دفاعا مثاليا ضد ارتفاع ضغط الدم.

سوق التين المجفف العالمي

وفيما يلي بعض الحقائق عن سوق التين المجفف في العالم وفق ما ذكرت منصة "موردور إنتلجانس":

من المتوقع أن ينمو حجم سوق التين المجفف من 599.07 مليون دولار أميركي في عام 2023 إلى 780 مليون دولار أميركي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.42% خلال الفترة المتوقعة (2023-2028).

تعد دول الشرق الأوسط وبالذات تركيا وإيران وأفغانستان من بين أكبر منتجي التين المجفف في العالم.

تعد تركيا المصدر الأكبر في هذا السوق حيث تمثل حوالي 70% من إنتاج التين المجفف في العالم، تليها إيران، التي تمثل حوالي 15% من الإنتاج العالمي.

أكبر 10 دول منتجة للتين في العالم

تشير البيانات الإحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) إلى أن تركيا تعد أكبر منتج للتين في العالم حيث أنتجت 350 ألف طن من التين عام 2022.

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول منتجة للتين في العالم عام 2022 وفق ما ذكرت منصة "دايفيرستي تايمز" بناء على إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة العالمية.

1- تركيا: 350 ألف طن

2- مصر: 187.9 ألف طن

3- الجزائر: 112.3 ألف طن

4- المغرب: 109.6 آلاف طن

5- إيران: 67.8 ألف طن

6- إسبانيا: 43.5 ألف طن

7- سوريا: 39.6 ألف طن

8- أوزبكستان: 29.8 ألف طن

9- أفغانستان: 29.4 ألف طن

10- السعودية: 28 ألف طن

أكبر 10 دول مُصدّرة للتين في العالم

وفيما يلي قائمة لأكبر 10 دول مصدرة للتين في العالم عام 2022 مقوّمة بالدولار الأميركي وفق ما ذكرت منصة "أو آي سي وورلد".

1- تركيا: 320 مليون دولار (50.8% من إجمالي التين المصدر في العالم)

2- أفغانستان: 70.6 مليون دولار (11.2%)

3- النمسا: 28.8 مليون دولار (4.58%)

4- إسبانيا: 21.7 مليون دولار (3.44%)

5- ألمانيا: 21.2 مليون دولار (3.37%)

6- إيران: 20.5 مليون دولار (3.26%)

7- اليونان: 17.6 مليون دولار (2.79%)

8- هولندا: 15.9 مليون دولار (2.53%)

9- الولايات المتحدة: 10.1 ملايين دولار (1.6%)

10- المكسيك: 9.32 ملايين دولار (1.48%)

ويلاحظ غياب كبار المنتجين من الدول العربية في هذه القائمة، وقد يعود هذا إلى الاستهلاك المحلي الكبير، وعدم وجود بنية تحتية صناعية قادرة على المنافسة.

أكبر 10 دول مستوردة للتين في العالم

وفيما يلي قائمة بأكبر 10 دول مستوردة للتين في العالم عام 2022 مقوّمة بالدولار الأميركي وفق ما ذكر المصدر السابق.

1- ألمانيا: 89 مليون دولار (14.1% من التين المستورد بالعالم )

2- الهند: 65.3 مليون دولار (10.4%)

3- فرنسا: 53.4 مليون دولار (8.48%)

4- الولايات المتحدة: 48.7 مليون دولار (7.73%)

5- كندا: 26 مليون دولار (4.12%)

6- الصين: 24.2 مليون دولار (3.85%)

7- هولندا: 23.6 مليون دولار (3.75%)

8- المملكة المتحدة: 22.7 مليون دولار (2.61%)

9- إيطاليا: 22.7 مليون دولار (2.61%)

10- سويسرا: 18.8 مليون دولار (2.99%)

حقائق قد لا تعرفها عن التين

750 نوعا من التين

هناك أكثر من 750 نوعا معروفا من شجر التين في العالم، وهي أصلية في جميع أنحاء العالم، ومن أبرز أنواع التين: التين الأدرياتيكي، وتين البعثة السوداء، والتين التركي البني، وتين كادوتا وغيرها الكثير.

كل شجرة تين لديها دبور خاص بها

في مثال رائع للتطور والتعايش المشترك، تمتلك كل شجرة تين دبور تين خاصًّا بها يقوم بتلقيحها ولا يمكنه التغذية والتكاثر إلا في أزهار التين الخاصة به. وهذا يعني أنه لا يمكنهما البقاء على قيد الحياة بدون وجودهما معًا

التين معالج طبيعي لارتفاع ضغط الدم

أحد العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم هو اختلال توازن البوتاسيوم الناجم عن تناول الكثير من الصوديوم وعدم تناول ما يكفي من البوتاسيوم.

والتين من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم ويمكن أن يساعد في تصحيح هذا الخلل، وفي الوقت نفسه، يمكن أن تساعد المستويات العالية من الألياف الموجودة في التين في التخلص من الصوديوم الزائد من الجسم.