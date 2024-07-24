الخطوط التركية تشتري طائرات باليوان الصيني

أصبحت الخطوط الجوية التركية أول شركة طيران خارج الصين تشتري الطائرات باليوان الصيني.

وأضافت الشركة عملة جديدة إلى محفظتها التمويلية، بفضل الدخل الذي حصلت عليه من مختلف العملات الأجنبية، وفي إطار إستراتيجيات الحماية من المخاطر.

واشترت الخطوط التركية الطائرات الثلاث من طراز إيرباص إيه 350-A350 -التي انضمت إلى أسطولها في مايو/أيار الماضي ويوليو/تموز الحالي- بتمويل من شركتَي أفيك إنترناشيونال ليزنغ وسي سي بي فايننشال ليزنغ الصينيَّتَين، باليوان الصيني.

ومع استمرار نموها في السوق الصينية، أثْرت الشركة التركية محفظتها التمويلية جغرافيا ومن حيث العملة، بالعمل مع ممولي الطائرات الرائدين في الصين.

وأوضح أحمد بولات، رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لشركة الخطوط الجوية التركية، أن طريقة التمويل هذه هي الأولى من نوعها، وأشار إلى أن هذه الطريقة تحمي الشركة من ضغوط سعر الصرف.

وقال بولات "أضفنا في الخطوط الجوية التركية إنجازا جديدا إلى إنجازاتنا في مجال تمويل الطائرات".

وحققت شركة الخطوط الجوية التركية نجاحا كبيرا من خلال فوزها بأكثر من 30 جائزة تمويل دولية في صفقات تمويل بلغت قيمتها حوالي 16 مليار دولار في السنوات العشر الماضية.