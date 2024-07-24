أرباح تسلا تهوي إلى 1.8 مليار دولار في الربع الثاني

هوت أرباح شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية 42% في الربع الثاني من العام الحالي إلى 1.8 مليار دولار من 3.15 مليارات دولار في الربع المناظر من 2023.

وزادت إيرادات تسلا 2% إلى 25.5 مليار دولار في الربع الثاني من 24.92 مليار دولار في الربع المقابل من 2023، في حين رجّح السوق تحقيق 27.77 مليار دولار في الربع الثاني من السنة الحالية.

وانخفضت مبيعات السيارات 7% إلى 19.9 مليار دولار من 21.27 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.

وما زالت سيارات تسلا تتصدر مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، لكن حصتها في السوق تتراجع لصالح عدد متزايد من المنافسين، وذلك بسبب تشكيلتها القديمة من سيارات السيدان والدفع الرباعي.

تحسن التسليمات

وأعلنت الشركة عمليات تسليم أفضل من المتوقع للربع الثاني في وقت سابق من هذا الشهر، وذلك بعد النصف الأول الصعب من العام الذي شهد خفض تسلا لأكثر من 10% من عدد الموظفين.

ومع ذلك بقيت التسليمات منخفضة عن العام السابق للمرة الثانية على التوالي.

وقفزت مبيعات شركات صناعة السيارات الكهربائية المنافسة 33% على أساس سنوي بالكامل في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من عام 2024، في حين انخفضت مبيعات تسلا بنسبة 9.6% في ذلك الإطار الزمني، وفق البيانات التي تتبعتها شركة موكس أوتوموتيف، والتي نقلتها شبكة سي إن بي سي الاقتصادية الأميركية.